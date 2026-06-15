We Mean Business Coalition: novas pesquisas mostram um apoio esmagador das empresas globais à eletrificação limpa em meio à volatilidade dos combustíveis fósseis

LONDRES, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa global histórica com executivos de negócios em 18 países mostra um apoio esmagador a uma transição rápida para economias eletrificadas que funcionam predominantemente com eletricidade baseada em energias renováveis.

Os resultados sugerem que a instabilidade geopolítica está acelerando uma mudança de negócios existente em direção à eletrificação limpa, mas que os sistemas de energia, redes e estruturas políticas não estão acompanhando o ritmo.

À medida que as tensões geopolíticas continuam no Oriente Médio e os líderes do G7 se reúnem em Evian em meio à crescente preocupação com a resiliência econômica e as vulnerabilidades globais, 91% dos líderes empresariais dizem que a eletrificação melhoraria a segurança energética e 79% dizem que a instabilidade tornou sua própria mudança de negócios para a eletrificação mais urgente.

Coletados durante o final de abril, enquanto o Estreito de Ormuz permanecia fechado, os dados indicam que executivos de todos os países pesquisados apoiam um rápido afastamento dos sistemas de combustíveis fósseis, com 90% esperando que suas operações sejam eletrificadas até 2035.

A pesquisa ocorre depois que um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA) descobriu que choques energéticos repetidos estão remodelando as prioridades de investimento do governo e das empresas, enquanto os anfitriões turcos e australianos da COP31 e a Agência Internacional de Renováveis (IRENA) pediram um impulso global mais forte para operar veículos, indústrias e edifícios com eletricidade, em vez de combustíveis fósseis.

Os dados mostram que 90% dos líderes empresariais entrevistados dizem que a transição para um sistema elétrico baseado em energias renováveis em seu país provavelmente impulsionará o crescimento econômico e 88% dizem que eletrificar suas operações tornará seus negócios mais competitivos.

No entanto, 72% dos entrevistados dizem que as políticas governamentais estão ficando para trás.

Powering Up: Business Perspectives on Electrification adverte que os países que não conseguem eletrificar correm o risco de perder para economias mais eletrificadas, com 62% dizendo que considerariam mudar as operações se seu governo não oferecesse apoio suficiente para eletrificar.

A pesquisa, realizada nas principais economias e mercados emergentes, foi encomendada pela E3G, pela We Mean Business Coalition e pela Global Renewables Alliance, e ressalta a crescente demanda das empresas por eletrificação limpa como estratégia para segurança energética, competitividade e crescimento econômico, além de combater as mudanças climáticas.

Líderes empresariais de organizações de médio e grande porte foram entrevistados na Austrália, Brasil, China, Colômbia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Japão, Quênia, Nigéria, Filipinas, Polônia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.

Encontre o comunicado de imprensa completo e o relatório aqui.

FONTE We Mean Business Coalition