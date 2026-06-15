Koalition „We Mean Business": Neue Umfragen zeigen, dass die Wirtschaft weltweit angesichts der Schwankungen bei den Preisen für fossile Brennstoffe die Umstellung auf saubere Energie mit überwältigender Mehrheit unterstützt

LONDON, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eine wegweisende weltweite Umfrage unter Führungskräften aus 18 Ländern zeigt eine überwältigende Zustimmung für einen raschen Übergang zu elektrifizierten Volkswirtschaften, die überwiegend mit Strom aus erneuerbaren Energien aus dem en Bereich betrieben werden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die geopolitische Instabilität den bereits bestehenden Wandel der Wirtschaft hin zu einer sauberen Elektrifizierung beschleunigt, dass jedoch die Energiesysteme, Stromnetze und politischen Rahmenbedingungen nicht Schritt halten können.

Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten anhalten und sich die Staats- und Regierungschefs der G7 in Evian versammeln – vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und globale Schwachstellen –, geben 91 % der Führungskräfte aus der Wirtschaft an, dass die Elektrifizierung die Energiesicherheit verbessern würde, und 79 % sagen, dass die Instabilität die Umstellung ihres eigenen Unternehmens auf Elektrifizierung dringlicher gemacht habe.

Die Daten, die Ende April erhoben wurden, als die Straße von Hormus noch gesperrt war, zeigen, dass Führungskräfte in allen befragten Ländern eine rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen befürworten; 90 % gehen davon aus, dass ihre Betriebe bis 2035 elektrifiziert sein werden.

Die Umfrage folgt auf einen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach wiederholte Energiekrisen die Investitionsprioritäten von Regierungen und Unternehmen neu definieren, während die Gastgeber der COP31, die Türkei und Australien, sowie die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) zu verstärkten weltweiten Anstrengungen aufgerufen haben, Fahrzeuge, Industrie und Gebäude mit Strom statt mit fossilen Brennstoffen zu betreiben.

Die Daten zeigen, dass 90 % der befragten Führungskräfte der Ansicht sind, dass der Übergang zu einem auf erneuerbaren Energien basierenden Stromsystem in ihrem Land das Wirtschaftswachstum ankurbeln dürfte, und 88 % geben an, dass die Elektrifizierung ihrer Betriebsabläufe die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens steigern wird.

Allerdings geben 72 % der Befragten an, dass die Politik hinterherhinkt.

Einschalten: „Business Perspectives on Electrification" warnt davor, dass Länder, die die Elektrifizierung nicht vorantreiben, Gefahr laufen, gegenüber stärker elektrifizierten Volkswirtschaften ins Hintertreffen zu geraten. 62 % der Befragten gaben an, dass sie eine Verlagerung ihrer Betriebe in Betracht ziehen würden, sollte ihre Regierung keine ausreichende Unterstützung für die Elektrifizierung bieten.

Die Umfrage, die in wichtigen Industrieländern und Schwellenländern durchgeführt wurde, wurde von E3G, der „We Mean Business"-Koalition und der Global Renewables Alliance in Auftrag gegeben und unterstreicht die wachsende Nachfrage der Wirtschaft nach einer sauberen Elektrifizierung als Strategie für Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum sowie zur Bekämpfung des Klimawandels.

Es wurden Führungskräfte mittelständischer und großer Unternehmen in Australien, Brasilien, China, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Japan, Kenia, Nigeria, den Philippinen, Polen, Südafrika, Südkorea, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten befragt.

Die vollständige Pressemitteilung und den Bericht finden Sie hier.