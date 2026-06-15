Coalition « We Mean Business » : Un nouveau sondage révèle un soutien massif des entreprises du monde entier en faveur de l'électrification propre, dans un contexte de volatilité des prix des combustibles fossiles

LONDRES, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une enquête mondiale historique menée auprès de dirigeants d'entreprise dans 18 pays révèle un soutien massif en faveur d'une transition rapide vers des économies électrifiées fonctionnant principalement à l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables.

Les résultats indiquent que l'instabilité géopolitique accélère la transition déjà en cours vers une électrification propre, mais que les systèmes électriques, les réseaux et les cadres politiques ne suivent pas le rythme.

Alors que les tensions géopolitiques persistent au Moyen-Orient et que les dirigeants du G7 se réunissent à Évian dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la résilience économique et les vulnérabilités mondiales, 91 % des chefs d'entreprise estiment que l'électrification renforcerait la sécurité énergétique, et 79 % affirment que l'instabilité a rendu plus urgente la transition de leur propre entreprise vers l'électrification.

Recueillies fin avril, alors que le détroit d'Ormuz restait fermé, ces données montrent que les dirigeants d'entreprise de tous les pays interrogés sont favorables à une transition rapide vers l'abandon des systèmes fonctionnant aux énergies fossiles, 90 % d'entre eux prévoyant que leurs activités seront électrifiées d'ici 2035.

Ce sondage fait suite à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui a révélé que les chocs énergétiques à répétition sont en train de redéfinir les priorités d'investissement des gouvernements et des entreprises, tandis que les pays hôtes de la COP31, la Turquie et l'Australie, ainsi que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), ont appelé à un effort mondial accru pour faire fonctionner les véhicules, l'industrie et les bâtiments à l'électricité plutôt qu'aux combustibles fossiles.

Les données montrent que 90 % des chefs d'entreprise interrogés estiment que la transition vers un système électrique fondé sur les énergies renouvelables dans leur pays est susceptible de stimuler la croissance économique, et 88 % d'entre eux considèrent que l'électrification de leurs activités rendra leur entreprise plus compétitive.

Cependant, 72 % des personnes interrogées estiment que les politiques gouvernementales sont à la traîne.

Mise sous tension : Le rapport « Business Perspectives on Electrification » met en garde contre le fait que les pays qui ne parviennent pas à s'électrifier risquent d'être distancés par des économies plus électrifiées ; 62 % des entreprises interrogées déclarent qu'elles envisageraient de délocaliser leurs activités si leur gouvernement n'offrait pas un soutien suffisant à l'électrification.

Cette enquête, menée dans les principales économies et sur les marchés émergents, a été commanditée par E3G, la coalition We Mean Business et la Global Renewables Alliance. Elle met en évidence la demande croissante des entreprises en faveur d'une électrification propre, considérée comme une stratégie essentielle pour garantir la sécurité énergétique, la compétitivité et la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique.

Des dirigeants d'entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises ont été interrogés en Australie, au Brésil, en Chine, en Colombie, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, au Japon, au Kenya, au Nigeria, aux Philippines, en Pologne, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous trouverez le communiqué de presse complet et le rapport ici.