위 민 비즈니스 연합, 새 설문조사 결과 화석연료 변동성 속 청정 전력화에 대한 압도적인 글로벌 비즈니스 지지 확인

런던, 2026년 6월 15일 /PRNewswire/ -- 18개국 기업 임원을 대상으로 한 획기적인 글로벌 설문조사 결과, 재생에너지 기반의 전력으로 주로 운영되는 전력화 경제로의 신속한 전환에 대한 압도적인 지지가 확인되었다.

이번 조사 결과는 지정학적 불안정이 청정 전력화를 향한 기존의 비즈니스 전환을 가속화하고 있지만, 전력 시스템, 전력망, 정책 프레임워크가 이를 따라가지 못하고 있음을 시사한다.

중동의 지정학적 긴장이 지속되고 경제적 회복력과 글로벌 취약성에 대한 우려가 커지는 가운데 G7 정상들이 에비앙에 모인 상황에서, 기업 리더의 91%는 전력화가 에너지 안보를 개선할 것이라고 응답했으며, 79%는 불안정성으로 인해 자사의 전력화 전환이 더욱 시급해졌다고 밝혔다.

호르무즈 해협이 봉쇄된 상태에서 4월 말에 수집된 이 데이터는 조사 대상 모든 국가의 기업 임원들이 화석연료 시스템으로부터의 신속한 전환을 지지하고 있으며, 90%가 2035년까지 자사 운영을 전력화할 것으로 예상함을 보여준다.

이번 설문조사는 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA) 보고서가 반복적인 에너지 충격이 정부와 기업의 투자 우선순위를 재편하고 있다고 밝힌 이후에 실시됐으며, 터키와 호주의 COP31 개최국 및 국제재생에너지기구(International Renewables Agency, IRENA)는 차량, 산업 및 건물을 화석연료 대신 전기로 운영하기 위한 더 강력한 세계적 추진을 촉구한 상황에서 나온 것이다.

데이터에 따르면 조사 대상 기업 리더의 90%가 자국의 재생에너지 기반 전력 시스템으로의 전환이 경제 성장을 촉진할 가능성이 높다고 응답했으며, 88%는 운영 전력화가 자사의 경쟁력을 높일 것이라고 밝혔다.

그러나 조사 대상자의 72%는 정부 정책이 뒤처지고 있다고 응답했다.

전력 가동: 전력화에 대한 비즈니스 관점(Powering Up: Business Perspectives on Electrification)은 전력화에 실패한 국가들이 더 전력화된 경제에 뒤처질 위험이 있다고 경고하며, 62%는 정부가 전력화를 위한 충분한 지원을 제공하지 않을 경우 사업장 이전을 고려할 것이라고 응답했다.

주요 경제국과 신흥 시장을 대상으로 실시된 이번 설문조사는 E3G, 위 민 비즈니스 연합(We Mean Business Coalition), 글로벌 재생에너지 연합(Global Renewables Alliance)이 의뢰한 것으로, 에너지 안보, 경쟁력, 경제 성장 전략이자 기후변화 대응 수단으로서 청정 전력화에 대한 비즈니스 수요가 증가하고 있음을 강조한다.

중견 및 대형 조직의 기업 리더들이 호주, 브라질, 중국, 콜롬비아, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 일본, 케냐, 나이지리아, 필리핀, 폴란드, 남아프리카공화국, 한국, 터키, 영국, 미국에서 조사에 참여했다.

전체 보도자료 및 보고서는 여기에서 확인할 수 있다.

SOURCE We Mean Business Coalition