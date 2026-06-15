We Mean Business Koalisyonu: Yeni anket sonuçları, fosil yakıt piyasalarındaki dalgalanmaların yaşandığı bir ortamda, küresel iş dünyasının temiz elektrifikasyona ezici bir çoğunlukla destek verdiğini gösteriyor

LONDRA, 15 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- 18 ülkedeki iş dünyası yöneticileriyle yapılan çığır açıcı bir küresel anket, ağırlıklı olarak kesintisiz yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrikle çalışan elektrikli ekonomilere hızlı bir geçişe yönelik ezici bir destek olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları, jeopolitik istikrarsızlığın temiz elektrifikasyona yönelik mevcut iş dünyasındaki dönüşümü hızlandırdığını, ancak enerji sistemleri, şebekeler ve politika çerçevelerinin bu gelişmeye ayak uyduramadığını ortaya koyuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler sürerken ve G7 liderleri ekonomik dayanıklılık ve küresel kırılganlıklara ilişkin endişelerin artmasıyla Evian'da bir araya gelirken, iş dünyası liderlerinin %91'i elektrifikasyonun enerji güvenliğini artıracağını, %79'u ise istikrarsızlığın kendi işletmelerinin elektrifikasyona geçişini daha acil hale getirdiğini belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu Nisan ayı sonlarında toplanan veriler, ankete katılan tüm ülkelerdeki iş dünyası liderlerinin fosil yakıt sistemlerinden hızla uzaklaşılmasını desteklediğini ve %90'unun 2035 yılına kadar faaliyetlerinin elektrikle çalışır hale gelmesini beklediğini ortaya koyuyor.

Bu anket, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporunda tekrarlanan enerji şoklarının hükümetlerin ve şirketlerin yatırım önceliklerini yeniden şekillendirdiği tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildi. Öte yandan, COP31'in ev sahipliğini üstlenen Türkiye ve Avustralya ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), araçların, sanayinin ve binaların fosil yakıtlar yerine elektrikle çalıştırılması için daha güçlü bir küresel çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Verilere göre, ankete katılan iş dünyası liderlerinin %90'ı, ülkelerinde yenilenebilir kaynaklara dayalı bir elektrik sistemine geçişin ekonomik büyümeyi canlandıracağını, %88'i ise faaliyetlerinin elektrifikasyonunun işletmelerinin rekabet gücünü artıracağını belirtiyor.

Ancak, ankete katılanların %72'si hükümet politikalarının geride kaldığını belirtiyor.

Güç Kazanma: Elektrifikasyona İlişkin İş Dünyası Bakış Açıları başlıklı rapor, elektrifikasyon sürecinde geri kalan ülkelerin, bu alanda daha ileri düzeyde olan ekonomilere karşı rekabet gücünü yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Ankete katılanların %62'si, hükümetlerinin elektrifikasyon için yeterli destek sağlamaması durumunda faaliyetlerini başka bir yere taşıma olasılığını değerlendireceklerini belirtti.

Önemli ekonomiler ve gelişmekte olan pazarlarda gerçekleştirilen bu anket, E3G, We Mean Business Koalisyonu ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı tarafından yaptırılmış olup, enerji güvenliği, rekabet gücü ve ekonomik büyüme stratejisi olarak temiz elektrifikasyona yönelik artan iş dünyası talebinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki talebi de vurgulamaktadır.

Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kenya, Nijerya, Filipinler, Polonya, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ve büyük ölçekli kuruluşların iş dünyası liderleriyle bir anket çalışması gerçekleştirildi.

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