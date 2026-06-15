We Mean Business Coalition: Una nueva encuesta muestra un abrumador apoyo empresarial mundial a la electrificación limpia en medio de la volatilidad de los combustibles fósiles

LONDRES, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una encuesta mundial histórica de ejecutivos de negocios en 18 países muestra un apoyo abrumador para una transición rápida a economías electrificadas que funcionen predominantemente con electricidad basada en energías renovables.

Los hallazgos sugieren que la inestabilidad geopolítica está acelerando un cambio comercial existente hacia la electrificación limpia, pero que los sistemas eléctricos, las redes y los marcos de políticas no están manteniendo el ritmo.

A medida que las tensiones geopolíticas continúan en el Medio Oriente, y los líderes del G7 se reúnen en Evian en medio de la creciente preocupación por la resiliencia económica y las vulnerabilidades globales, el 91 % de los líderes empresariales dicen que la electrificación mejoraría la seguridad energética, y el 79 % dice que la inestabilidad ha hecho que su propio cambio comercial hacia la electrificación sea más urgente.

Recopilados a finales de abril mientras el Estrecho de Ormuz permanecía cerrado, los datos indican que los ejecutivos de negocios de todos los países encuestados apoyan un rápido alejamiento de los sistemas de combustibles fósiles, y el 90 % espera que sus operaciones se electrifiquen para 2035.

La encuesta se produce después de que un informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) descubriera que los repetidos choques energéticos están remodelando las prioridades de inversión del gobierno y las empresas, mientras que los anfitriones de la COP31 de Turquía y Australia y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) han pedido un mayor impulso mundial para que los vehículos, la industria y los edificios funcionen con electricidad en lugar de con combustibles fósiles.

Los datos muestran que el 90 % de los líderes empresariales encuestados dicen que es probable que la transición a un sistema eléctrico basado en energías renovables en su país impulse el crecimiento económico y el 88 % dice que electrificar sus operaciones hará que su negocio sea más competitivo.

Sin embargo, el 72 % de los encuestados dice que las políticas gubernamentales se están quedando atrás.

Powering Up: Business Perspectives on Electrification advierte que los países que no electrifican corren el riesgo de perder frente a economías más electrificadas, y el 62 % dice que consideraría trasladar las operaciones si su gobierno no ofreciera suficiente apoyo para electrificar.

La encuesta, realizada en economías clave y mercados emergentes, fue encargada por E3G, We Mean Business Coalition y la Alianza Mundial de Energías Renovables, y subraya la creciente demanda empresarial de electrificación limpia como estrategia para la seguridad energética, la competitividad y el crecimiento económico, así como para abordar el cambio climático.

Se encuestó a líderes empresariales de organizaciones medianas y grandes en Australia, Brasil, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, Kenia, Nigeria, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Encuentre el comunicado de prensa completo y el informe aquí.

FUENTE We Mean Business Coalition