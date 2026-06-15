We Mean Business Coalition：最新民調揭示，化石燃料動盪之際，全球商界絕大多數支持清潔電氣化

倫敦2026年6月15日 /美通社/ -- 一項別具里程碑意義的全球調查訪問了 18 個國家的企業高層人員，結果顯示絕大多數受訪者支持快速轉型至主要由可再生能源驅動的電氣化經濟。

研究結果表明，地緣政治不穩正在加速商界已有的清潔電氣化轉向，但電力系統、電網及政策框架卻未能同步跟上。

隨著中東地緣政治局勢持續緊張，七國集團 (G7) 領袖亦因經濟韌性及全球弱點而憂心忡忡，聚首埃維昂；91% 的企業領袖指出電氣化可強化能源安全，79% 更認為動盪局面令企業電氣化轉型更加刻不容緩。

數據收集於 4 月下旬，正值霍爾木茲海峽封閉之際，結果顯示各受訪國家企業高層人員一致支持迅速摒棄化石燃料系統，90% 預期旗下業務可於 2035 年前全面電氣化。

是次民調之前，國際能源署 (IEA) 已有報告指出，反覆的能源衝擊正改寫政府及公司的投資優先順序；另一方面，土耳其與澳洲作為第 31 屆聯合國氣候變遷大會 (COP31) 東道主，聯同國際可再生能源機構 (IRENA)，齊聲呼籲全球更強力推動以電力取代化石燃料，為車輛、工業及樓宇注入動力。

數據顯示，90% 企業領袖認為，國家轉型至可再生能源電力系統，有望推動經濟成長；88% 更相信，業務電氣化能為企業增添競爭優勢。

然而，72% 受訪者慨嘆政府政策落後。

Powering Up: Business Perspectives on Electrification（電力起動：企業對電氣化的觀點） 警告，錯失電氣化機遇的國家，勢將落後於更先進的電氣化經濟體；62% 受訪者坦言，若政府的電氣化支援不足，便會考慮撤離業務。

是次民調遍及主要經濟體及新興市場，由 E3G 環保智庫、We Mean Business Coalition（全球商業氣候聯盟）及 Global Renewables Alliance（全球可再生能源聯盟）委託進行，結果彰顯商界對清潔電氣化的需求與日俱增，視之為能源安全、競爭優勢、經濟增長以及應對氣候變化的策略路徑。

受訪對象為中型及大型機構的企業領袖，涵蓋國家包括澳洲、巴西、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、印尼、日本、肯雅、尼日利亞、菲律賓、波蘭、南非、南韓、土耳其、英國及美國。

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SOURCE We Mean Business Coalition