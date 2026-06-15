We Mean Business Coalition: nowe badanie pokazuje zdecydowane globalne poparcie przedsiębiorstw dla czystej elektryfikacji w obliczu niestabilności związanej z paliwami kopalnymi

LONDYN, 15 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Przełomowe globalne badanie przeprowadzone wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw w 18 krajach wykazało zdecydowane poparcie dla szybkiego przejścia do gospodarek opartych na elektryfikacji, zasilanych głównie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Wyniki sugerują, że niestabilność geopolityczna przyspiesza już istniejący zwrot biznesu w kierunku czystej elektryfikacji, jednak systemy elektroenergetyczne, sieci przesyłowe i ramy regulacyjne nie nadążają za tym tempem zmian.

W czasie utrzymujących się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz spotkania przywódców państw G7 w Évian, odbywającego się w atmosferze rosnących obaw o odporność gospodarek i globalne zagrożenia, 91% liderów biznesu stwierdziło, że elektryfikacja poprawiłaby bezpieczeństwo energetyczne, a 79% uznało, że niestabilna sytuacja międzynarodowa zwiększyła pilność transformacji ich przedsiębiorstw w kierunku elektryfikacji.

Dane zebrane pod koniec kwietnia, gdy Cieśnina Ormuz pozostawała zamknięta, wskazują, że przedstawiciele biznesu we wszystkich objętych badaniem krajach popierają szybkie odchodzenie od systemów opartych na paliwach kopalnych. 90% respondentów oczekuje, że do 2035 r. działalność ich przedsiębiorstw będzie oparta na elektryfikacji.

Badanie opublikowano po przedstawieniu raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), który wykazał, że powtarzające się wstrząsy na rynkach energii zmieniają priorytety inwestycyjne rządów i przedsiębiorstw. Jednocześnie gospodarze konferencji COP31 - Turcja i Australia - oraz Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) zaapelowali o silniejsze globalne działania na rzecz zasilania transportu, przemysłu i budynków energią elektryczną zamiast paliwami kopalnymi.

Z badania wynika, że 90% ankietowanych liderów biznesu uważa, iż przejście na system elektroenergetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii przyczyni się do wzrostu gospodarczego ich kraju, a 88% twierdzi, że elektryfikacja działalności zwiększy konkurencyjność ich przedsiębiorstwa.

Jednocześnie 72% respondentów uważa, że polityka rządów nie nadąża za zachodzącymi zmianami.

Raport „Powering Up: Business Perspectives on Electrification" ostrzega, że kraje, które nie będą rozwijać elektryfikacji, ryzykują utratę konkurencyjności względem bardziej zelektryfikowanych gospodarek. Aż 62% respondentów zadeklarowało, że rozważyłoby przeniesienie działalności do innego kraju, jeśli ich rząd nie zapewni wystarczającego wsparcia dla procesu elektryfikacji.

Badanie przeprowadzono zarówno w największych gospodarkach świata, jak i na rynkach wschodzących. Zostało ono zlecone przez organizacje E3G, We Mean Business Coalition oraz Global Renewables Alliance. Wyniki podkreślają rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na czystą elektryfikację jako strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, a także jako narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele średnich i dużych przedsiębiorstw z Australii, Brazylii, Chin, Kolumbii, Francji, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Kenii, Nigerii, Filipin, Polski, Republiki Południowej Afryki, Korei Południowej, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Pełna treść komunikatu prasowego oraz raportu dostępna jest tutaj.