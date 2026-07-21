Winning Ground: o primeiro relatório de jogos de azar online que abrange todas as nações africanas
Notícias fornecidas porGaming Compliance International
20 jul, 2026, 23:01 GMT
Dois anos completos de dados mostram que a receita regulamentada de jogos de azar online aumentou de $ 4,4 bilhões em 2024 para $ 5,2 bilhões em 2025, à medida que mais consumidores africanos começam a escolher opções de jogos de azar online licenciados e mais seguros
HENDERSON, Nevada, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma nova análise da Gaming Compliance International (GCI) apresenta o primeiro relatório abrangente realizado sobre jogos de azar online em todas as 54 nações africanas, com base em dois anos de dados de público e atividade entre 2024 e 2025. Nos mercados de jogos online da África, a receita destinada a operadoras reguladas cresceu de $ 4,4 bilhões em 2024 para $ 5,2 bilhões em 2025. A participação regulada do mercado total de jogos online na África aumentou de 22% para 23%, proporcionando benefícios reais para o comércio, as comunidades e os consumidores em todo o continente.
A África é complicada por realidades regulatórias muito diferentes em todo o continente, desde mercados totalmente proibidos até aqueles com estruturas regulatórias recentemente introduzidas. É ainda mais complicado pela presença e persistência do setor não regulamentado, que busca explorar todos os mercados, independentemente de suas condições regulatórias.
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Principais conclusões
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2024
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2025
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GGR regulamentado
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$ 4,4 bilhões (22%)
(Receita Bruta de Jogos)
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$ 5,2 bilhões (23%)
(Receita Bruta de Jogos)
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GGR não regulamentado
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$ 15,6 bilhões (78%)
(Receita Bruta de Jogos)
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$ 17,8 bilhões (77%)
(Receita Bruta de Jogos)
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Exposição regulamentada do público
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10 %
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11 %
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Exposição não regulamentada do público
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90 %
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89 %
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Impacto populacional
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13% (198 milhões de pessoas)
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14% (215 milhões de pessoas)
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Operadoras online não regulamentadas em toda a África
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3.644
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4.129
A porcentagem da população total que interagiu com jogos de azar online cresceu de 13% (198 milhões de pessoas) em 2024 para 14% (215 milhões de pessoas) em 2025. A demanda não é o problema na África. O desafio é garantir que a demanda seja capturada dentro do setor regulado.
O desafio africano: do não regulamentado ao regulamentado
Este relatório reconhece a dimensão do desafio que África enfrenta. Em 2025, $ 17,8 bilhões em GGR de jogos online foram roubados por operadores de jogos de azar online não regulamentados, custando aos governos africanos cerca de $ 3,55 bilhões em impostos perdidos. O número de operadores não regulamentados que visam a África cresceu de 3.644 em 2024 para 4.129 em 2025.
A GCI enquadra essas perdas como os potenciais benefícios futuros da otimização do mercado. À medida que a participação de mercado se desloca para o setor regulado, mais consumidores serão protegidos, mais empregos e investimentos locais serão produzidos e mais financiamento público estará disponível para as comunidades crescerem e se desenvolverem.
O caminho a seguir: a oportunidade de otimização
O sucesso regulatório depende de quatro componentes principais:
- Monitorar todo o mercado de jogos de azar online
- Policiamento contra operadores não licenciados que visam a África sem supervisão regulatória
- Aplicar a integridade da regulamentação
- Otimizar o setor regulado para que permaneça atraente, acessível e competitivo para os consumidores africanos
Pequenas melhorias práticas em políticas públicas, tributação, pagamentos, disponibilidade de produtos, aplicação e colaboração regulatória podem e irão incentivar os resultados na África.
O objetivo da regulamentação não é apenas regular os operadores licenciados, mas regular de forma sensata todo o mercado de jogos de azar online. No entanto, a oportunidade na África não é simplesmente regulamentar mais. É otimizar melhor e julgar seu sucesso com base nos resultados desses objetivos.
Comentário da Liderança:
Matt Holt, CEO da GCI, disse:
"Pela primeira vez, podemos ver claramente todo o mercado de jogos de azar online da África. Nação por nação, ao longo de dois anos completos, o quadro é encorajador. O setor regulado está crescendo e, em vários países, está começando a ganhar terreno. Isso nos diz que essas ferramentas funcionam. Nosso trabalho é dar aos reguladores uma visão completa e honesta de seu próprio mercado, para que possam aproveitar o progresso que esses dados mostram agora."
Ismail Vali, presidente da GCI, disse:
"Os mercados de jogos de azar online de África não devem ser definidos pelos seus desafios. Eles devem ser definidos por sua oportunidade. Milhões de consumidores já participam de apostas e jogos online, criando uma atividade econômica substancial e o potencial de oferecer comércio local sustentável, receitas públicas e resultados mais seguros para o consumidor. O desafio não é criar demanda. O desafio é garantir que a demanda seja capturada dentro do setor regulado. Os resultados do mercado são a medida final do sucesso regulatório. O objetivo não é simplesmente regular as operadoras licenciadas. O objetivo é otimizar todo o mercado de jogos de azar online para que os consumidores optem por entrar, permanecer e se beneficiar do setor regulado."
Sobre a Gaming Compliance International (GCI)
A GCI é líder comprovada em tecnologia e consultoria de conformidade de jogos regulatórios, fornecendo uma plataforma de fonte única e alimentada por IA para proteção de jogadores, monitoramento de conteúdo de publicidade e mídia, mitigação do mercado negro, captura automatizada de dados, auditoria de receita e relatórios de conformidade do operador.
O foco da GCI é aumentar a transparência do mercado e a otimização da receita para governos, reguladores e operadores licenciados, ao mesmo tempo em que estabelece uma estrutura de conformidade robusta que protege jurisdições, públicos e o ecossistema de jogos em geral. www.gamingcompliance.com
Faça o download do relatório GCI
FONTE Gaming Compliance International
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