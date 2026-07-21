Winning Ground: o primeiro relatório de jogos de azar online que abrange todas as nações africanas

Dois anos completos de dados mostram que a receita regulamentada de jogos de azar online aumentou de $ 4,4 bilhões em 2024 para $ 5,2 bilhões em 2025, à medida que mais consumidores africanos começam a escolher opções de jogos de azar online licenciados e mais seguros

HENDERSON, Nevada, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma nova análise da Gaming Compliance International (GCI) apresenta o primeiro relatório abrangente realizado sobre jogos de azar online em todas as 54 nações africanas, com base em dois anos de dados de público e atividade entre 2024 e 2025. Nos mercados de jogos online da África, a receita destinada a operadoras reguladas cresceu de $ 4,4 bilhões em 2024 para $ 5,2 bilhões em 2025. A participação regulada do mercado total de jogos online na África aumentou de 22% para 23%, proporcionando benefícios reais para o comércio, as comunidades e os consumidores em todo o continente.

A África é complicada por realidades regulatórias muito diferentes em todo o continente, desde mercados totalmente proibidos até aqueles com estruturas regulatórias recentemente introduzidas. É ainda mais complicado pela presença e persistência do setor não regulamentado, que busca explorar todos os mercados, independentemente de suas condições regulatórias.

Principais conclusões 2024 2025 GGR regulamentado $ 4,4 bilhões (22%) (Receita Bruta de Jogos) $ 5,2 bilhões (23%) (Receita Bruta de Jogos) GGR não regulamentado $ 15,6 bilhões (78%) (Receita Bruta de Jogos) $ 17,8 bilhões (77%) (Receita Bruta de Jogos) Exposição regulamentada do público 10 % 11 % Exposição não regulamentada do público 90 % 89 % Impacto populacional 13% (198 milhões de pessoas) 14% (215 milhões de pessoas) Operadoras online não regulamentadas em toda a África 3.644 4.129

A porcentagem da população total que interagiu com jogos de azar online cresceu de 13% (198 milhões de pessoas) em 2024 para 14% (215 milhões de pessoas) em 2025. A demanda não é o problema na África. O desafio é garantir que a demanda seja capturada dentro do setor regulado.

O desafio africano: do não regulamentado ao regulamentado

Este relatório reconhece a dimensão do desafio que África enfrenta. Em 2025, $ 17,8 bilhões em GGR de jogos online foram roubados por operadores de jogos de azar online não regulamentados, custando aos governos africanos cerca de $ 3,55 bilhões em impostos perdidos. O número de operadores não regulamentados que visam a África cresceu de 3.644 em 2024 para 4.129 em 2025.

A GCI enquadra essas perdas como os potenciais benefícios futuros da otimização do mercado. À medida que a participação de mercado se desloca para o setor regulado, mais consumidores serão protegidos, mais empregos e investimentos locais serão produzidos e mais financiamento público estará disponível para as comunidades crescerem e se desenvolverem.

O caminho a seguir: a oportunidade de otimização

O sucesso regulatório depende de quatro componentes principais:

Monitorar todo o mercado de jogos de azar online

Policiamento contra operadores não licenciados que visam a África sem supervisão regulatória

Aplicar a integridade da regulamentação

Otimizar o setor regulado para que permaneça atraente, acessível e competitivo para os consumidores africanos

Pequenas melhorias práticas em políticas públicas, tributação, pagamentos, disponibilidade de produtos, aplicação e colaboração regulatória podem e irão incentivar os resultados na África.

O objetivo da regulamentação não é apenas regular os operadores licenciados, mas regular de forma sensata todo o mercado de jogos de azar online. No entanto, a oportunidade na África não é simplesmente regulamentar mais. É otimizar melhor e julgar seu sucesso com base nos resultados desses objetivos.

Comentário da Liderança:

Matt Holt, CEO da GCI, disse:

"Pela primeira vez, podemos ver claramente todo o mercado de jogos de azar online da África. Nação por nação, ao longo de dois anos completos, o quadro é encorajador. O setor regulado está crescendo e, em vários países, está começando a ganhar terreno. Isso nos diz que essas ferramentas funcionam. Nosso trabalho é dar aos reguladores uma visão completa e honesta de seu próprio mercado, para que possam aproveitar o progresso que esses dados mostram agora."

Ismail Vali, presidente da GCI, disse:

"Os mercados de jogos de azar online de África não devem ser definidos pelos seus desafios. Eles devem ser definidos por sua oportunidade. Milhões de consumidores já participam de apostas e jogos online, criando uma atividade econômica substancial e o potencial de oferecer comércio local sustentável, receitas públicas e resultados mais seguros para o consumidor. O desafio não é criar demanda. O desafio é garantir que a demanda seja capturada dentro do setor regulado. Os resultados do mercado são a medida final do sucesso regulatório. O objetivo não é simplesmente regular as operadoras licenciadas. O objetivo é otimizar todo o mercado de jogos de azar online para que os consumidores optem por entrar, permanecer e se beneficiar do setor regulado."

Sobre a Gaming Compliance International (GCI)

A GCI é líder comprovada em tecnologia e consultoria de conformidade de jogos regulatórios, fornecendo uma plataforma de fonte única e alimentada por IA para proteção de jogadores, monitoramento de conteúdo de publicidade e mídia, mitigação do mercado negro, captura automatizada de dados, auditoria de receita e relatórios de conformidade do operador.

O foco da GCI é aumentar a transparência do mercado e a otimização da receita para governos, reguladores e operadores licenciados, ao mesmo tempo em que estabelece uma estrutura de conformidade robusta que protege jurisdições, públicos e o ecossistema de jogos em geral. www.gamingcompliance.com

Faça o download do relatório GCI

FONTE Gaming Compliance International