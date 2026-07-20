Un secteur en plein essor : publication du premier rapport sur les jeux d'argent en ligne qui couvre l'ensemble des pays africains

Les données portant sur deux années complètes montrent que le chiffre d'affaires des jeux d'argent en ligne réglementés est passé de 4,4 milliards USD en 2024 à 5,2 milliards USD en 2025, de plus en plus de consommateurs africains se tournant vers des options de jeux d'argent en ligne agréées et plus sûres

HENDERSON, Nevada, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle analyse réalisée par Gaming Compliance International (GCI) présente le tout premier rapport exhaustif jamais réalisé sur les jeux d'argent en ligne dans les 54 pays africains, s'appuyant sur deux ans de données relatives à l'audience et à l'activité, recueillies en 2024 et 2025. Sur l'ensemble des marchés africains des jeux en ligne, le chiffre d'affaires des exploitants réglementés est passé de 4,4 milliards USD en 2024 à 5,2 milliards USD en 2025. La part réglementée du marché africain total des jeux d'argent en ligne est passée de 22% à 23%, ce qui s'est traduit par de réels avantages pour le commerce, les collectivités et les consommateurs à travers le continent.

La situation en Afrique est compliquée par des réalités réglementaires très hétérogènes, allant de marchés totalement interdits à d'autres où des cadres réglementaires ont été récemment mis en place. La situation est encore compliquée par la présence et la persistance d'un secteur non réglementé, qui cherche à exploiter tous les marchés, quelles que soient leurs environnements réglementaires.

Principales conclusions 2024 2025 Produit brut de jeux réglementés 4,4 milliards USD (22%) (Produit brut des jeux) 5,2 milliards USD (23%) (Produit brut des jeux) Produit brut des jeux non réglementés 15,6 milliards USD (78%) (Produit brut des jeux) 17,8 milliards USD (77%) (Produit brut des jeux) Exposition réglementée du public 10 % 11 % Exposition non réglementée du public 90 % 89 % Impact sur la population 13% (198 millions de personnes) 14% (215 millions de personnes) Exploitants en ligne non réglementés à travers l'Afrique 3 644 4 129

La part de la population totale ayant joué à des jeux d'argent en ligne est passée de 13% (198 millions de personnes) en 2024 à 14% (215 millions de personnes) en 2025. La demande n'est pas le problème en Afrique. Le défi consiste à s'assurer que la demande soit captée par le secteur réglementé.

Le défi africain : le passage de l'absence de réglementation à la réglementation

Le rapport souligne l'ampleur du défi auquel l'Afrique est confrontée. En 2025, 17,8 milliards USD provenant du produit brut des jeux des sites de jeux en ligne ont été détournés par des exploitants de jeux d'argent en ligne non réglementés, ce qui a coûté aux gouvernements africains environ 3,55 milliards USD en pertes fiscales. Le nombre d'exploitants non réglementés ciblant l'Afrique est passé de 3 644 en 2024 à 4 129 en 2025.

GCI présente ces pertes comme les avantages potentiels futurs découlant de l'optimisation du marché. À mesure que le secteur réglementé gagnera des parts de marché, cela se traduira par des consommateurs mieux protégés, davantage d'emplois et d'investissements locaux, et une hausse des fonds publics pour assurer la croissance et le développement des collectivités.

La voie à suivre : l'opportunité de l'optimisation

Le succès réglementaire repose sur quatre éléments clés :

la surveillance de l'ensemble du marché des jeux d'argent en ligne

la lutte contre les exploitants non agréés qui ciblent l'Afrique sans faire l'objet d'aucun contrôle réglementaire

la garantie de l'intégrité de la réglementation

l'optimisation du secteur réglementé afin qu'il reste attractif, accessible et compétitif pour les consommateurs africains.

De petites améliorations concrètes apportées aux politiques publiques, à la fiscalité, aux paiements, à la disponibilité des produits, à l'application de la réglementation et à la coopération réglementaire favoriseront l'obtention de résultats en Afrique.

L'objectif de la réglementation n'est pas seulement de contrôler les exploitants titulaires d'une licence, mais aussi de réglementer de manière raisonnable l'ensemble du marché des jeux d'argent en ligne. Cependant, l'opportunité qui se présente en Afrique ne consiste pas simplement à renforcer la réglementation. L'objectif est d'optimiser et d'évaluer son succès à l'aune des résultats obtenus.

Commentaire de la direction :

Matt Holt, CEO de GCI, déclare :

« Pour la première fois, nous disposons d'une visibilité complète sur le marché africain des jeux d'argent en ligne. Pays par pays, sur une période de deux années, le bilan est encourageant. Le secteur réglementé est en pleine croissance et, dans plusieurs pays, il commence à gagner du terrain. Cela nous montre que ces outils sont efficaces. Notre mission consiste à fournir aux autorités de régulation un aperçu complet et fiable de leur propre marché, afin qu'elles puissent s'appuyer sur les progrès que ces données mettent désormais en évidence ».

Ismail Vali, président de GCI, déclare :

« Les plateformes africaines de jeux d'argent en ligne ne devraient pas être définies par les défis auxquels elles sont confrontées. Elles devraient être définies par les opportunités qui s'offrent à elles. Des millions de consommateurs jouent déjà aux paris et aux jeux en ligne, ce qui génère une activité économique considérable et offre la possibilité de favoriser un commerce local durable, d'augmenter les recettes publiques et d'assurer une plus grande sécurité aux consommateurs. Le défi ne consiste pas à créer de la demande. Le défi consiste à s'assurer que la demande soit captée par le secteur réglementé. Les résultats observés sur le marché constituent le critère ultime de la réussite réglementaire. L'objectif n'est pas simplement de réglementer les exploitants titulaires d'une licence. L'objectif est d'optimiser l'ensemble du marché des jeux d'argent en ligne afin que les consommateurs choisissent d'entrer sur un secteur réglementé, d'en tirer parti et d'y rester ».

À propos de Gaming Compliance International (GCI)

GCI est le leader incontesté des technologies et du conseil en conformité réglementaire des jeux d'argent. L'entreprise propose une plateforme tout-en-un, basée sur l'IA, dédiée à la protection des joueurs, à la surveillance des publicités et des contenus médiatiques, à la lutte contre le marché noir, à la collecte automatisée de données, à l'audit des recettes et à l'établissement de rapports de conformité pour les exploitants.

GCI a pour objectif de renforcer la transparence du marché et d'optimiser les recettes pour les pouvoirs publics, les autorités de régulation et les exploitants agréés, tout en mettant en place un cadre de conformité solide qui protège les juridictions, les utilisateurs et l'écosystème du jeu dans son ensemble. www.gamingcompliance.com

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