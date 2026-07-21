致勝之道：首份涵蓋所有非洲國家的網上博彩報告

兩年完整數據顯示，隨著越來越多非洲消費者開始選擇更安全的持牌網上博彩選項，受規管的網上博彩收益從 2024 年的 44 億美元，上升至 2025 年的 52 億美元

內華達州亨德森2026年7月21日 /美通社/ -- 來自 Gaming Compliance International (GCI) 發表的最新分析報告，是首份涵蓋全部 54 個非洲國家網上博彩的綜合報告，數據來自 2024 年及 2025 年兩年間的受眾和活動數據。 報告指出，在非洲的網上博彩市場中，受規管營運商的收益，從 2024 年的 44 億美元增長至 2025 年的 52 億美元。 受規管營運商在非洲網上博彩市場的整體佔有率由 22% 上升至 23%，為整個非洲大陸的商業、社區和消費者帶來了實質利益。

非洲情況因各國截然不同的規管現實而顯得複雜，從完全禁止賭博的市場，到近期引入規管架構的國家，差異極為顯著。 未受規管博彩範疇的持續存在，令問題更加複雜；不論範疇所在的規管架構如何，行業皆試圖尋求並利用各類市場中有機可乘之處。

主要研究結果 2024 2025 受規管博彩總收益 44 億美元 (22%) （博彩總收益） 52 億美元 (23%) （博彩總收益） 未受規管博彩總收益 156 億美元 (78%) （博彩總收益） 178 億美元 (77%) （博彩總收益） 受規管的受眾曝光程度 10 % 11 % 未受規管的受眾曝光程度 90 % 89 % 人口影響 13%（1.98 億人） 14%（2.15 億人） 在非洲各地未受規管的網上營運商 3,644 4,129

接觸網上博彩的總人口比例由 2024 年的 13%（1.98 億人) 上升至 2025 年的 14%（2.15 億人）。 非洲的挑戰並不在於需求不足， 而是在於確保需求獲納入受規管範疇。

非洲所面對的挑戰：從未規管到規管

這份報告承認非洲面對龐大挑戰。 在 2025 年，未受規管的網上博彩營運商竊取了 178 億美元的網上博彩總收益，導致非洲多國政府損失約 35.5 億美元的稅收。 瞄準非洲市場的未受規管營運商，由 2024 年的 3,644 間增加到 2025 年的 4,129 間。

GCI 將這些損失視為市場完善帶來的潛在未來收益。 隨著市場佔有率向受規管範疇轉移，更多消費者將會受到保障，更多本地就業機會和投資將得以創造，以及更多公共資金可用於社區增長及發展。

前進之路：完善機遇

規管的成功取決於四個關鍵要素：

監管整個網上博彩市場

執法打擊在監管盲區下瞄準非洲市場的無牌營運商

實施完整監管

完善受規管範疇，令其對非洲消費者保持吸引力、易於接觸及具有競爭力

在公共政策、稅收、支付、產品供應、執法和監管合作方面進行一些切實可行的細微改進，定能承先啟後在非洲孕育出纍纍碩果。

規管的目的不僅在於監管持牌營運商，更要合理明智地監管整個網上博彩市場。 然而，非洲的機遇並非僅在於擴大監管， 而是以更佳的方式完善，並且根據這些目標的成果來評估成效。

領導層評論：

GCI 行政總裁 Matt Holt 說道：

「我們首次清晰看見整個非洲網上博彩市場的全貌。 經過整整兩年，從各國形勢看來，情況令人鼓舞。 受規管範疇正值增長，在若干國家已經開始取得進展。 由此可見，這些工具確實有效。 我們的工作是為監管機構真誠提供有關其市場的完整觀點，讓其以這些數據所顯示的進展為基礎，繼續前進。」

GCI 總裁 Ismail Vali 表示：

「非洲網上博彩市場的定位，不應在於挑戰， 而在於機遇。 數以百萬計的消費者已參與網上投注及博彩，創造了可觀的經濟活動，並有可能帶來可持續的本地商業、公共收益及更安全的消費者保護成效。 挑戰不在於創造需求， 而是在於確保需求獲納入受規管範疇。 市場成果是規管成功的最終衡量標準。 目標並非只是單純規管持牌營運商， 而是完善整個網上博彩市場，讓消費者可選擇投身其中、持續參與，並且從受規管的範疇之中受惠。」

關於 Gaming Compliance International (GCI)

GCI 是博彩監管合規技術及諮詢領域的公認領導者，提供單一來源、由人工智能 (AI) 驅動的平台，涵蓋玩家保障、廣告和媒體內容監察、黑市防治、自動化資料收集、收益審計，以及營運商合規報告。

GCI 致力於提升政府、監管機構及持牌營運商的市場透明度和完善收益，同時建立健全的合規框架，以保障各司法管轄區、受眾及更廣泛的博彩生態系統。 www.gamingcompliance.com

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SOURCE Gaming Compliance International