Terreno de éxito: El primer informe sobre juegos de azar en línea que abarca a todas las naciones africanas

Dos años completos de datos muestran que los ingresos de los juegos de azar en línea regulados aumentaron de 4.400 millones de dólares en 2024 a 5.200 millones de dólares en 2025, a medida que más consumidores africanos comienzan a optar por opciones de juego en línea con licencia y más seguras

HENDERSON, Nev., 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo análisis de Gaming Compliance International (GCI) presenta el primer informe exhaustivo sobre el juego online en las 54 naciones africanas, basado en datos de audiencia y actividad de dos años (2024 y 2025). En los mercados de juego online de África, los ingresos de los operadores regulados aumentaron de 4.400 millones de dólares en 2024 a 5.200 millones de dólares en 2025. La cuota de mercado de los operadores regulados en el mercado total del juego online africano subió del 22% al 23%, lo que aporta beneficios reales al comercio, las comunidades y los consumidores de todo el continente.

África se ve dificultada por realidades normativas muy diferentes en todo el continente, que van desde mercados totalmente prohibidos hasta aquellos con marcos normativos introducidos recientemente. Se complica aún más por la presencia y persistencia del sector no regulado, que busca explotar cualquier mercado independientemente de sus condiciones normativas.

Descubrimientos clave 2024 2025 GGR regulado 4.400 millones de dólares (22%) (Ingresos brutos por juegos) 5.200 millones de dólares (23%) (Ingresos brutos por juegos) GGR no regulado 15.600 millones de dólares (78%) (Ingresos brutos por juegos) 17.800 millones de dólares (77%) (Ingresos brutos por juegos) Exposición regulada de la audiencia 10 % 11 % Exposición no regulada de la audiencia 90 % 89 % Impacto en la población 13% (198 millones de personas) 14% (215 millones de personas) Operadores en línea no regulados en toda África 3.644 4.129

El porcentaje de la población total que interactuó con el juego en línea aumentó del 13% (198 millones de personas) en 2024 al 14% (215 millones de personas) en 2025. La demanda no es el problema en África. El desafío radica en asegurar que la demanda se canalice dentro del sector regulado.

El desafío de África: De lo no regulado a lo regulado

Este informe reconoce la magnitud del desafío al que se enfrenta África. En el año 2025, los operadores de juego en línea no regulados robaron 17.800 millones de dólares en ingresos brutos del juego en línea, lo que costó a los gobiernos africanos aproximadamente 3.550 millones de dólares en impuestos perdidos. El número de operadores no regulados que operan en África aumentó de 3.644 en 2024 a 4.129 en 2025.

GCI presenta estas pérdidas como los posibles beneficios futuros de la optimización del mercado. A medida que la cuota de mercado se traslade al sector regulado, habrá más consumidores protegidos, se generarán más empleos e inversiones locales y se dispondrá de más financiación pública para el crecimiento y desarrollo de las comunidades.

El camino a seguir: La oportunidad de optimización

El éxito de la regulación depende de cuatro componentes clave:

Supervisar todo el mercado de juegos de azar en línea

Controlar a los operadores sin licencia que operan en África sin supervisión regulatoria

Garantizar la integridad de la regulación

Optimizar el sector regulado para que siga siendo atractivo, accesible y competitivo para los consumidores africanos

Pequeñas mejoras prácticas en políticas públicas, impuestos, pagos, disponibilidad de productos, cumplimiento normativo y colaboración normativa pueden, y de hecho lo harán, fomentar resultados en África.

El objetivo de la regulación no es solo regular a los operadores con licencia, sino regular de manera sensata todo el mercado del juego en línea. Sin embargo, la oportunidad en África no reside simplemente en regular más, sino en optimizar mejor y evaluar su éxito en función de los resultados de estos objetivos.

Comentario de liderazgo:

Matt Holt, consejero delegado de GCI, afirmó:

"Por primera vez, podemos observar con claridad el mercado de juegos de azar en línea de África en su totalidad. País por país, a lo largo de dos años completos, el panorama es alentador. El sector regulado está creciendo y, en varios países, está empezando a ganar terreno. Esto nos indica que estas herramientas funcionan. Nuestra labor es proporcionar a los reguladores una visión completa y honesta de su propio mercado, para que puedan aprovechar el progreso que ahora muestran estos datos".

Ismail Vali, presidente de GCI, declaró:

"Los mercados de apuestas en línea de África no deben definirse por sus desafíos, sino por sus oportunidades. Millones de consumidores ya participan en apuestas y juegos en línea, generando una actividad económica sustancial y el potencial para impulsar un comercio local sostenible, ingresos públicos y una mayor seguridad para el consumidor. El desafío no radica en crear demanda, sino en asegurar que esta se canalice dentro del sector regulado. Los resultados del mercado son la medida definitiva del éxito normativo. El objetivo no es simplemente regular a los operadores con licencia, sino optimizar todo el mercado de apuestas en línea para que los consumidores elijan participar, permanecer en él y beneficiarse del sector regulado".

Acerca de Gaming Compliance International (GCI)

GCI es el líder comprobado en tecnología y consultoría de cumplimiento normativo de juegos, y proporciona una plataforma de fuente única impulsada por IA para la protección de jugadores, monitoreo de publicidad y contenido de medios, mitigación del mercado negro, captura automatizada de datos, auditoría de ingresos e informes de cumplimiento de operadores.

El objetivo de GCI es mejorar la transparencia del mercado y la optimización de los ingresos para gobiernos, reguladores y operadores autorizados, al tiempo que establece un marco de cumplimiento sólido que proteja las jurisdicciones, las audiencias y el ecosistema de juego más amplio. www.gamingcompliance.com

Descargue el informe GCI