Gewinnt an Boden: Der erste Bericht über Online-Glücksspiele, der sämtliche afrikanischen Länder abdeckt

Daten aus zwei vollen Jahren zeigen, dass die Einnahmen aus regulierten Online-Glücksspielen von 4,4 Milliarden US-Dollar 2024 auf 5,2 Milliarden US-Dollar 2025 gestiegen sind, da sich immer mehr afrikanische Verbraucher für lizenzierte, sicherere Online-Glücksspielangebote entscheiden

HENDERSON, Nevada, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Analyse von Gaming Compliance International (GCI) präsentiert den ersten umfassenden Bericht über Online-Glücksspiele in allen 54 afrikanischen Ländern, der auf zwei Jahren an Nutzer- und Aktivitätsdaten aus den Jahren 2024 und 2025 basiert. Auf den afrikanischen Online-Glücksspielmärkten stiegen die Einnahmen der regulierten Anbieter von 4,4 Milliarden US-Dollar 2024 auf 5,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Der Anteil des regulierten Segments am gesamten afrikanischen Online-Glücksspielmarkt stieg von 22 % auf 23 % und brachte dem Handel, den Gemeinden und den Verbrauchern auf dem gesamten Kontinent echte Vorteile.

Die Situation in Afrika wird durch die sehr unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen auf dem gesamten Kontinent erschwert, die von vollständig verbotenen Märkten bis hin zu solchen mit kürzlich eingeführten Regulierungsrahmen reichen. Erschwerend kommt das Vorhandensein und Fortbestehen des unregulierten Sektors hinzu, der bestrebt ist, jeden Markt unabhängig von dessen regulatorischen Bedingungen auszunutzen.

Wichtigste Ergebnisse 2024 2025 Regulierter Bruttospielertrag 4,4 Milliarden US-Dollar (22 %) (Bruttospielertrag) 5,2 Milliarden US-Dollar (23 %) (Bruttospielertrag) Nicht regulierter Bruttospielertrag (GGR) 15,6 Milliarden US-Dollar (78 %) (Bruttospielertrag) 17,8 Milliarden US-Dollar (77 %) (Bruttospielertrag) Regulierte Publikumspräsenz 10 % 11 % Nicht regulierte Publikumspräsenz 90 %. 89 % Auswirkungen auf die Bevölkerung 13 % (198 Millionen Menschen) 14 % (215 Millionen Menschen) Nicht regulierte Online-Anbieter in ganz Afrika 3,644 4,129

Der Anteil der Gesamtbevölkerung, der Online-Glücksspiele nutzte, stieg von 13 % (198 Millionen Menschen) 2024 auf 14 % (215 Millionen Menschen) im Jahr 2025. Die Nachfrage ist in Afrika nicht das Problem. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass diese Nachfrage im regulierten Sektor aufgefangen wird.

Die Herausforderung für Afrika: Vom unregulierten zum regulierten Sektor

Dieser Bericht verdeutlicht das Ausmaß der Herausforderung, vor der Afrika steht. 2025 wurden 17,8 Milliarden US-Dollar an Bruttospielerträgen (GGR) aus dem Online-Glücksspiel von unregulierten Online-Glücksspielanbietern abgezweigt, was den afrikanischen Regierungen geschätzte Steuerausfälle in Höhe von 3,55 Milliarden US-Dollar verursachte. Die Zahl der unregulierten Anbieter, die Afrika als Zielmarkt ins Visier nehmen, stieg von 3.644 2024 auf 4.129 im Jahr 2025.

GCI betrachtet diese Verluste als potenzielle zukünftige Vorteile einer Marktoptimierung. Je mehr Marktanteile in den regulierten Sektor verlagert werden, desto mehr Verbraucher werden geschützt, desto mehr lokale Arbeitsplätze und Investitionen entstehen und desto mehr öffentliche Mittel stehen den Gemeinden für Wachstum und Entwicklung zur Verfügung.

Der Weg nach vorn: Die Chance zur Optimierung

Der Erfolg der Regulierung hängt von vier Schlüsselkomponenten ab:

Überwachung des gesamten Online-Glücksspielmarktes

Vorgehen gegen nicht lizenzierte Anbieter, die ohne behördliche Aufsicht auf Afrika abzielen

Die Durchsetzung der Integrität der Regulierung

Die Optimierung des regulierten Sektors, damit er für afrikanische Verbraucher attraktiv, zugänglich und wettbewerbsfähig bleibt

Kleine, praktische Verbesserungen in den Bereichen öffentliche Politik, Besteuerung, Zahlungsverkehr, Produktverfügbarkeit, Durchsetzung und regulatorische Zusammenarbeit können und werden Ergebnisse in Afrika fördern.

Der Zweck der Regulierung besteht nicht nur darin, lizenzierte Betreiber zu regulieren, sondern den gesamten Online-Glücksspielmarkt sinnvoll zu regulieren. Die Chance in Afrika besteht jedoch nicht einfach darin, mehr zu regulieren. Sie besteht darin, besser zu optimieren und den Erfolg anhand der Ergebnisse dieser Ziele zu beurteilen.

Kommentar der Geschäftsleitung:

Matt Holt, Geschäftsführer von GCI, sagte:

„Zum ersten Mal können wir den gesamten afrikanischen Online-Glücksspielmarkt klar überblicken. Land für Land, über zwei volle Jahre hinweg, ist das Bild ermutigend. Der regulierte Sektor wächst, und in mehreren Ländern beginnt er, Fuß zu fassen. Das zeigt uns, dass diese Instrumente funktionieren. Unsere Aufgabe ist es, den Regulierungsbehörden einen vollständigen und ehrlichen Überblick über ihren eigenen Markt zu verschaffen, damit sie auf den Fortschritten aufbauen können, die diese Daten nun zeigen."

Ismail Vali, Präsident der GCI, sagte:

„Afrikas Online-Glücksspielmärkte sollten nicht durch ihre Herausforderungen definiert werden. Sie sollten durch ihre Chancen definiert werden. Millionen von Verbrauchern nehmen bereits an Online-Wetten und -Glücksspielen teil und sorgen so für erhebliche wirtschaftliche Aktivität sowie das Potenzial für nachhaltigen lokalen Handel, öffentliche Einnahmen und sicherere Ergebnisse für die Verbraucher. Die Herausforderung besteht nicht darin, Nachfrage zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Nachfrage innerhalb des regulierten Sektors aufgefangen wird. Die Marktentwicklungen sind der ultimative Maßstab für den Erfolg der Regulierung. Das Ziel besteht nicht einfach darin, lizenzierte Betreiber zu regulieren. Das Ziel ist es, den gesamten Online-Glücksspielmarkt so zu optimieren, dass sich Verbraucher dafür entscheiden, in den regulierten Sektor einzutreten, dort zu verbleiben und von ihm zu profitieren."

Informationen zu Gaming Compliance International (GCI)

GCI ist der bewährte Marktführer im Bereich der Technologie und Beratung zur Einhaltung von Glücksspielvorschriften und bietet eine KI-gestützte Plattform aus einer Hand für Spielerschutz, Überwachung von Werbung und Medieninhalten, Eindämmung des Schwarzmarkts, automatisierte Datenerfassung, Umsatzprüfung und Compliance-Berichterstattung für Betreiber.

Der Schwerpunkt von GCI liegt auf der Verbesserung der Markttransparenz und der Umsatzoptimierung für Regierungen, Regulierungsbehörden und lizenzierte Betreiber bei gleichzeitiger Schaffung eines robusten Compliance-Rahmens, der Rechtsordnungen, Zielgruppen und das gesamte Glücksspiel-Ökosystem schützt. www.gamingcompliance.com

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