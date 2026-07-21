Winning Ground: el primer informe de juegos de azar en línea que abarca todas las naciones africanas

Dos años completos de datos muestran que los ingresos por juegos de azar en línea regulados aumentaron de $ 4.4 mil millones en 2024 a $ 5.2 mil millones en 2025 a medida que más consumidores africanos comienzan a elegir opciones de juegos de azar en línea con licencia y más seguras

HENDERSON, Nevada, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo análisis de Gaming Compliance International (GCI) presenta el primer informe exhaustivo realizado sobre el juego en línea en las 54 naciones africanas, basándose en dos años de datos de audiencia y actividad en 2024 y 2025. En los mercados de juegos en línea de África, los ingresos destinados a operadores regulados crecieron de $ 4.4 mil millones en 2024 a $ 5.2 mil millones en 2025. La participación regulada del mercado total de juegos de azar en línea en África aumentó del 22 % al 23 %, lo que proporciona beneficios reales para el comercio, las comunidades y los consumidores de todo el continente.

África se ve complicada por realidades regulatorias muy diferentes en todo el continente, que van desde mercados totalmente prohibidos hasta aquellos con marcos regulatorios recientemente introducidos. Se complica aún más por la presencia y persistencia del sector no regulado, que busca explotar cada mercado independientemente de sus condiciones regulatorias.

Principales resultados 2024 2025 GGR regulado $ 4.4 mil millones (22 %) (Ingresos brutos del juego) $ 5,2 mil millones (23 %) (Ingresos brutos del juego) GGR no regulado $ 15.6 mil millones (78 %) (Ingresos brutos del juego) $ 17.8 mil millones (77 %) (Ingresos brutos del juego) Exposición de la audiencia regulada 10 % 11 % Exposición de la audiencia no regulada 90 % 89 % Impacto en la población 13 % (198 millones de personas) 14 % (215 millones de personas) Operadores en línea no regulados en África 3.644 4.129

El porcentaje de la población total que interactuó con el juego en línea creció del 13 % (198 millones de personas) en 2024 al 14 % (215 millones de personas) en 2025. La demanda no es el problema dentro de África. El desafío es garantizar que la demanda se capture dentro del sector regulado.

El desafío de África: de no regulado a regulado

Este informe reconoce la magnitud del desafío que enfrenta África. En 2025, los operadores de juegos de azar en línea no regulados robaron $ 17.800 millones en GGR de juegos en línea, lo que costó a los gobiernos africanos un estimado de $ 3.550 millones en impuestos perdidos. La cantidad de operadores no regulados dirigidos a África aumentó de 3.644 en 2024 a 4.129 en 2025.

GCI enmarca estas pérdidas como los posibles beneficios futuros de la optimización del mercado. A medida que la cuota de mercado se desplace hacia el sector regulado, se protegerá a más consumidores, se producirán más empleos e inversiones locales y se dispondrá de más fondos públicos para que las comunidades crezcan y se desarrollen.

El camino a seguir: la oportunidad de optimización

El éxito regulatorio depende de cuatro componentes clave:

Supervisión de todo el mercado de juegos de azar en línea

Vigilancia contra operadores sin licencia que se dirigen a África sin supervisión regulatoria

Hacer cumplir la integridad de la regulación

Optimizar el sector regulado para que siga siendo atractivo, accesible y competitivo para los consumidores africanos

Pequeñas mejoras prácticas en las políticas públicas, los impuestos, los pagos, la disponibilidad de productos, la aplicación y la colaboración regulatoria pueden y fomentarán los resultados dentro de África.

El propósito de la regulación no es solo regular a los operadores con licencia, sino también regular con sensatez todo el mercado de juegos de azar en línea. Sin embargo, la oportunidad en África no es simplemente regular más. Es optimizar mejor y juzgar su éxito en función de los resultados de estos objetivos.

Comentario de liderazgo:

Matt Holt, CEO de GCI, comentó:

"Por primera vez, podemos ver claramente todo el mercado de juegos de azar en línea de África. Nación por nación, a lo largo de dos años completos, el panorama es alentador. El sector regulado está creciendo y en varios países está empezando a ganar terreno. Eso nos dice que estas herramientas funcionan. Nuestro trabajo es dar a los reguladores una visión completa y honesta de su propio mercado, para que puedan aprovechar el progreso que muestran estos datos ".

Ismail Vali, presidente de GCI, dijo:

"Los mercados de juegos de azar en línea de África no deben definirse por sus desafíos. Deben definirse por su oportunidad. Millones de consumidores ya participan en apuestas y juegos en línea, creando una actividad económica sustancial y el potencial de ofrecer un comercio local sostenible, ingresos públicos y resultados de consumo más seguros. El desafío no es crear demanda. El desafío es garantizar que la demanda se capture dentro del sector regulado. Los resultados del mercado son la medida definitiva del éxito regulatorio. El objetivo no es simplemente regular a los operadores con licencia. El objetivo es optimizar todo el mercado de juegos de azar en línea para que los consumidores elijan ingresar, permanecer y beneficiarse del sector regulado ".

Acerca de Gaming Compliance International (GCI)

GCI es el líder comprobado en tecnología y consultoría de cumplimiento de juegos regulatorios, y proporciona una plataforma de fuente única impulsada por IA para la protección de jugadores, el monitoreo de publicidad y contenido de medios, la mitigación del mercado negro, la captura automatizada de datos, la auditoría de ingresos y los informes de cumplimiento del operador.

GCI se centra en mejorar la transparencia del mercado y la optimización de los ingresos para los gobiernos, los reguladores y los operadores con licencia, al tiempo que establece un sólido marco de cumplimiento que protege a las jurisdicciones, las audiencias y el ecosistema de juegos en general. www.gamingcompliance.com

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FUENTE Gaming Compliance International