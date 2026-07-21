:Winning Ground أول تقرير عن المقامرة عبر الإنترنت يشمل جميع الدول الأفريقية

تكشف بيانات عامين كاملين عن ارتفاع إيرادات المقامرة المنظمة عبر الإنترنت من 4.4 مليار دولار في 2024 إلى 5.2 مليار دولار في 2025، في ظل إقبال مزيد من المستهلكين الأفارقة على اختيار خيارات المقامرة عبر الإنترنت المرخصة والأكثر أمانًا

هندرسون، نيفادا, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- يقدّم تحليل جديد صادر عن Gaming Compliance International (GCI) أول تقرير شامل من نوعه أُعدّ عن المقامرة عبر الإنترنت في جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، استنادًا إلى بيانات الجمهور والأنشطة على مدى عامين خلال 2024 و2025. على مستوى أسواق الألعاب عبر الإنترنت في أفريقيا، ارتفعت الإيرادات التي آلت إلى المشغلين المرخصين من 4.4 مليار دولار في 2024 إلى 5.2 مليار دولار في 2025. ارتفعت حصة القطاع المنظم من إجمالي سوق الألعاب عبر الإنترنت في أفريقيا من 22% إلى 23%، بما يوفر فوائد حقيقية للتجارة والمجتمعات والمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.

تتسم بيئة المقامرة في أفريقيا بالتعقيد نتيجة التباين الكبير في الواقع التنظيمي عبر القارة، إذ تتراوح الأسواق بين أسواق محظورة بالكامل وأخرى استُحدثت فيها أطر تنظيمية مؤخرًا. ويزيد من هذا التعقيد وجود القطاع غير المنظم واستمراره، إذ يسعى إلى استغلال كل سوق بصرف النظر عن ظروفها التنظيمية.

النتائج الرئيسية 2024 2025 إجمالي إيرادات الألعاب المنظمة (GGR) 4.4 مليار دولار (22%) (إجمالي إيرادات الألعاب) 5.2 مليار دولار (23%) (إجمالي إيرادات الألعاب) إجمالي إيرادات الألعاب غير المنظمة 15.6 مليار دولار (78%) (إجمالي إيرادات الألعاب) 17.8 مليار دولار (77%) (إجمالي إيرادات الألعاب) نسبة تعرض الجمهور للقطاع المنظم 10 % 11 % نسبة تعرض الجمهور للقطاع غير المنظم 90 % 89 % نسبة تأثر السكان 13% (198 مليون شخص) 14% (215 مليون شخص) مشغلو المقامرة عبر الإنترنت غير المرخصين في أنحاء أفريقيا 3,644 4,129

ارتفعت نسبة إجمالي السكان الذين تفاعلوا مع أنشطة المقامرة عبر الإنترنت من 13% (198 مليون شخص) في 2024 إلى 14% (215 مليون شخص) في 2025. الطلب ليس هو المشكلة في أفريقيا. إنما يكمن التحدي في ضمان استيعاب هذا الطلب داخل القطاع المنظم.

التحدي الأفريقي: من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم

يقر هذا التقرير بحجم التحدي الذي تواجهه أفريقيا. في 2025، استحوذ مشغلو المقامرة عبر الإنترنت غير المرخصين على 17.8 مليار دولار من إجمالي إيرادات الألعاب عبر الإنترنت بصورة غير مشروعة، ما حرم الحكومات الأفريقية من إيرادات ضريبية تقديرية بلغت 3.55 مليار دولار. ارتفع عدد المشغلين غير المرخصين الذين يستهدفون أفريقيا من 3,644 في 2024 إلى 4,129 في 2025.

تنظر GCI إلى هذه الخسائر بوصفها منافع مستقبلية محتملة يمكن تحقيقها من خلال تحسين السوق. ومع انتقال الحصة السوقية إلى القطاع المنظم، سيحظى مزيد من المستهلكين بالحماية، وستُستحدث وظائف محلية وتتولد استثمارات محلية، كما سيتاح مزيد من التمويل العام للمجتمعات كي تنمو وتتطور.

المسار إلى الأمام: فرصة التحسين

يعتمد النجاح التنظيمي على أربعة عناصر رئيسية:

مراقبة سوق المقامرة عبر الإنترنت بالكامل

التصدي للمشغلين غير المرخصين الذين يستهدفون أفريقيا من دون الخضوع لرقابة تنظيمية

إنفاذ اللوائح بما يصون نزاهة التنظيم

تحسين القطاع المنظم حتى يظل جذابًا ومتاحًا وقادرًا على المنافسة في نظر المستهلكين الأفارقة

يمكن للتحسينات الصغيرة والعملية في السياسات العامة، والضرائب، والمدفوعات، وتوافر المنتجات، والإنفاذ، والتعاون التنظيمي أن تعزز النتائج في أفريقيا، وستفعل ذلك.

لا يقتصر هدف التنظيم على تنظيم المشغلين المرخصين فحسب، بل يشمل أيضًا تنظيم سوق المقامرة عبر الإنترنت بالكامل تنظيمًا رشيدًا. لكن الفرصة المتاحة في أفريقيا لا تتمثل ببساطة في فرض المزيد من التنظيم. بل تتمثل في تحسين السوق بفاعلية أكبر، وقياس مدى النجاح استنادًا إلى نتائج هذه الأهداف.

تعليقات القيادة:

قال Matt Holt، الرئيس التنفيذي لـ GCI:

«للمرة الأولى، باتت لدينا رؤية واضحة وشاملة لسوق المقامرة عبر الإنترنت في أفريقيا. وعند النظر إلى كل دولة على حدة، على مدى عامين كاملين، تبدو الصورة مشجعة. ينمو القطاع المنظم، وقد بدأ يحقق تقدمًا في عدة بلدان. وهذا يدل على فاعلية هذه الأدوات. تتمثل مهمتنا في تزويد الجهات التنظيمية برؤية كاملة وصادقة لأسواقها، حتى تتمكن من البناء على التقدم الذي تكشفه هذه البيانات الآن».

قال Ismail Vali، رئيس GCI:

«ينبغي ألا تُعرَّف أسواق المقامرة عبر الإنترنت في أفريقيا من خلال تحدياتها. بل ينبغي أن تُعرَّف من خلال الفرصة التي تتيحها. يشارك بالفعل ملايين المستهلكين في المراهنات والألعاب عبر الإنترنت، ما يولد نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا ويوفر إمكانات لدعم نشاط تجاري محلي مستدام، وزيادة الإيرادات العامة، وتعزيز سلامة المستهلكين. لا يتمثل التحدي في خلق الطلب. بل يتمثل في ضمان استيعاب هذا الطلب داخل القطاع المنظم. تمثل نتائج السوق المقياس النهائي للنجاح التنظيمي. لا يتمثل الهدف في مجرد تنظيم المشغلين المرخصين. بل يتمثل في تحسين سوق المقامرة عبر الإنترنت بالكامل حتى يختار المستهلكون دخول القطاع المنظم والبقاء فيه والاستفادة منه».

نبذة عن Gaming Compliance International (GCI)

تُعد GCI الرائد الموثوق في تقنية الامتثال التنظيمي للألعاب والخدمات الاستشارية، إذ توفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل مصدرًا واحدًا شاملًا لحماية اللاعبين، ومراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي، والحد من السوق السوداء، وجمع البيانات الآلي، وتدقيق الإيرادات، وتقارير امتثال المشغلين.

تركز GCI على تعزيز شفافية السوق وتحسين الإيرادات للحكومات والجهات التنظيمية والمشغلين المرخصين، مع إرساء إطار امتثال قوي يحمي الولايات القضائية والجمهور والنظام البيئي الأوسع للألعاب. www.gamingcompliance.com

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