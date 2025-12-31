World Customs Organization elogia "plataforma de e-commerce" em relatório trilíngue

Dubai: plataforma global para o comércio digital e a nova economia

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um novo marco que reflete a liderança global de Dubai em inovação aduaneira, a inovadora plataforma de e-commerce internacional da Dubai Customs recebeu amplos elogios da World Customs Organization (WCO), em um relatório especial trilíngue (francês, inglês e espanhol). O relatório confirma que a Dubai Customs atua como um modelo global de transformação digital. Esse caso de sucesso comprova que a inovação em serviços aduaneiros e no controle de fronteiras é alcançável por meio de políticas eficazes, parcerias sólidas e tecnologia avançada.

Dubai Customs Building

Esse interesse destaca o próspero setor de e-commerce dos Emirados Árabes Unidos, criando milhares de empregos e impulsionando a visão de crescimento de nossa liderança. O volume de mercadorias transportadas por via marítima e aérea no Emirado de Dubai também registrou um crescimento notável, concretizando a visão D33 de Dubai de se tornar um polo global de expansão econômica impulsionada pela logística e pelo comércio digital.

Refletindo o forte crescimento do mercado, o e-commerce dos Emirados Árabes Unidos atingiu AED 32,3 bilhões (US$ 8,8 bilhões) em 2024 e tem previsão de alcançar AED 50,6 bilhões (US$ 13,8 bilhões) até 2029. Em apoio a isso, a Dubai Customs tem como meta converter de 20% a 30% das remessas de e-commerce de baixo valor para sua plataforma. Por meio da cooperação com transportadoras expressas multinacionais e PMEs, a Dubai Customs garante que todas as partes se beneficiem da facilitação avançada do comércio. O alcance da plataforma se estende regionalmente, apoiando rotas de e-commerce em todo o GCC. Esses objetivos apoiam a Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa dobrar a economia em uma década, posicionar Dubai entre as três principais cidades econômicas e consolidá-la como um dos cinco maiores centros logísticos globais.

Comentando essa conquista global, Juma Al Ghaith, assessor do Diretor Geral e Diretor Executivo de Inteligência Artificial da Dubai Customs, enfatizou que o reconhecimento da World Customs Organization reflete a profundidade da transformação liderada pela Dubai Customs no mundo do comércio e do e-commerce, e materializa a visão da sábia liderança de tornar Dubai a cidade do futuro e um polo global da nova economia.

Atiq Al Muhairi, Diretor Executivo de Desenvolvimento Aduaneiro da Dubai Customs, afirmou: "A plataforma de e-commerce da Dubai Customs representa um salto qualitativo e um novo marco na facilitação do comércio transfronteiriço, ao fortalecer a conexão entre entidades governamentais e empresas de transporte, permitindo que as empresas cumpram os requisitos aduaneiros de forma rápida e simples, além de alinhar o sistema logístico ao fluxo do comércio eletrônico."

Ele acrescentou: "De acordo com um relatório da WCO, a plataforma demonstra globalmente como a tecnologia facilita o comércio de forma eficaz."

