世界海關組織 (WCO) 在三語報告中讚揚「電子商務平台」
新聞提供者Dubai Customs
31 12月, 2025, 20:42 CST
杜拜：數碼商務與新經濟的全球平台
阿聯酋杜拜2025年12月31日 /美通社/ -- 杜拜海關 (Dubai Customs) 創新的跨境電子商務平台，作為彰顯杜拜在全球海關創新領域領導地位的新里程碑，在世界海關組織 (World Customs Organization; WCO) 特別發布的三語報告（法文、英文及西班牙文）中獲得廣泛讚譽。該報告確認杜拜海關 (Dubai Customs) 已成為全球數碼轉型的典範。此成功案例證明，透過有效政策、強大夥伴關係與先進科技，海關服務創新與邊境管控皆可實現。
這項興趣彰顯出阿聯酋蓬勃發展的電子商務領域，創造了數千個就業機會，並推動了領導層對經濟增長的願景。杜拜酋長國海運與空運貨物量亦呈現顯著增長，實現了杜拜 D33 願景——成為以物流與數碼商務為驅動力的全球經濟擴張樞紐。
反映強勁市場增長，阿聯酋電子商務規模於 2024 年達 323 億迪拉姆（88 億美元），預計至 2029 年將攀升至 506 億迪拉姆（138 億美元）。為此，杜拜海關 (Dubai Customs) 計劃將 20% 至 30% 的低價值電子商務貨運轉移至其平台處理。杜拜海關 (Dubai Customs) 通過與跨國快遞公司和中小企業合作，確保所有方面受益於先進的貿易便利化。該平台的範圍在區域範圍擴展，支持跨 GCC 的電子商務路線。這些目標支持「杜拜經濟議程」(D33)，該計劃旨在於十年內將經濟增加倍，將杜拜排名為前三大經濟城市之一，並將其定位為全球五大物流中心。
杜拜海關 (Dubai Customs) 總監兼人工智能總裁顧問 Juma Al Ghaith 對這項全球成就表示，世界海關組織的讚譽，彰顯了杜拜海關在貿易與電子商務領域引領的轉型深度，更體現了睿智領導層的遠見——將杜拜打造為未來之都與新經濟的全球樞紐。
杜拜海關 (Dubai Customs) 開發執行總監 Atiq Al Muhairi 表示：「杜拜海關的電子商務平台實現了質的飛躍，成為促進跨境貿易的新標準。該平台透過強化政府機關與航運公司間的連結，使企業能快速便捷地符合海關要求，並使物流系統與電子商務流量相銜接，從而樹立了跨境貿易便利化的新典範。」
他補充說：「根據 WCO 一份報告指出，該平台向全球展示了科技如何有效促進貿易發展。」
SOURCE Dubai Customs
分享這篇文章