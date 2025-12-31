La Organización Mundial de Aduanas elogia la "plataforma de comercio electrónico" en un informe trilingüe

Dubái: plataforma global para el comercio digital y la nueva economía

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo hito que refleja el liderazgo mundial de Dubái en innovación aduanera, la innovadora plataforma de comercio electrónico transfronterizo de Dubai Customs ha recibido elogios generalizados de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en un informe trilingüe especial sobre la misma (francés, inglés y español). El informe confirma que Dubai Customs sirve como modelo global para la transformación digital. Esta historia de éxito demuestra que la innovación de los servicios aduaneros y el control fronterizo son alcanzables a través de políticas efectivas, asociaciones sólidas y tecnología avanzada.

Dubai Customs Building

Este interés destaca el próspero sector del comercio electrónico de los EAU, que crea miles de puestos de trabajo y promueve la visión de crecimiento de nuestro liderazgo. El volumen de mercancías transportadas por mar y aire en el Emirato de Dubái también ha registrado un crecimiento notable, en línea con la visión D33 de Dubái de convertirse en un centro global para la expansión económica impulsada por la logística y el comercio digital.

Como reflejo del sólido crecimiento del mercado, el comercio electrónico de los EAU alcanzó AED 32.300 millones ($ 8.800 millones de dólares) en 2024 y se prevé AED 50.600 millones ($ 13.800 millones de dólares) para 2029. Para apoyar esto, Dubai Customs apunta a convertir el 20–30 % de los envíos de comercio electrónico de bajo valor en su plataforma. A través de la cooperación con los mensajeros exprés multinacionales y las PYME, la Aduana de Dubái garantiza que todas las partes se beneficien de la facilitación avanzada del comercio. El alcance de la plataforma se extiende a nivel regional, apoyando las rutas de comercio electrónico en todo el CCG. Estos objetivos respaldan la Agenda Económica de Dubái (D33) , que tiene como objetivo duplicar la economía en una década , clasificar a Dubái entre las tres principales ciudades económicas y posicionarla como uno de los cinco principales centros logísticos mundiales.

Al comentar sobre este logro global, Juma Al Ghaith, asesor del director general y director ejecutivo de Inteligencia Artificial en la Aduana de Dubái, enfatizó que los elogios de la Organización Mundial de Aduanas reflejan la profundidad de la transformación liderada por la Aduana de Dubái en el mundo del comercio y el comercio electrónico, y encarna la visión del liderazgo sabio para hacer de Dubái la ciudad del futuro y un centro global para la nueva economía.

Atiq Al Muhairi, director ejecutivo de Desarrollo Aduanero de Dubai Customs, dijo: "La plataforma de comercio electrónico de Dubai Customs es un salto cualitativo y un nuevo punto de referencia para facilitar el comercio transfronterizo al fortalecer el vínculo entre las entidades gubernamentales y las compañías navieras, permitiendo a las empresas cumplir con los requisitos aduaneros de manera rápida y fácil, y alineando el sistema logístico con el tráfico de comercio electrónico".

Añadió: "Según un informe de la OMA, la plataforma demuestra globalmente cómo la tecnología facilita efectivamente el comercio".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852898/Dubai_Customs_Building.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2852899/Dubai_Customs_Logo.jpg

