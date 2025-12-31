세계관세기구, 3개국어 보고서에서 '전자상거래플랫폼' 극찬

두바이: 디지털 상거래와 신경제를 뒷받침하는 글로벌 플랫폼

두바이, 아랍에미리트, 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- 두바이 세관의 혁신적인 국제 전자상거래 플랫폼이 두바이의 세관 혁신 글로벌 리더십을 보여주는 이정표로 평가받았다. 세계관세기구(WCO)가 3개국어(프랑스어, 영어, 스페인어)로 발간한 특별 보고서에서는 두바이 세관이 디지털 혁신의 글로벌 모범이 되고 있다고 설명한다. 효과적인 정책과 강력한 파트너십, 첨단 기술이 결합되면 세관 서비스가 혁신되고 국경 통제도 가능하다는 것을 두바이가 보여주고 있는 셈이다.

보고서에는 수천 개의 일자리를 만들고 통치자의 성장 비전을 이끌고 있는 UAE의 전자상거래 부문이 집중 조명되어 있다. 두바이의 해상 및 항공 물동량도 괄목할 만한 성장을 기록하며 물류와 디지털 상거래를 중심으로 글로벌 허브가 되어 경제 확장을 꾀한다는 두바이의 D33 비전도 점차 현실이 되고 있다.

Dubai Customs Building

UAE 전자상거래는 강력한 시장 성장세에 힘입어 2024년에 323억 아랍에미리트 달러(88억 달러)를 기록했다. 2029년에는 506억 아랍에미리트 달러(138억 달러)에 달할 것으로 예상된다. 두바이 세관은 이를 지원하기 위해 저가 전자상거래 배송 물량의 20~30%를 자사 플랫폼으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 다국적 특송업체, 중소기업과 협력하여 빨라진 거래로 인한 혜택을 관계자 모두에게 돌려주고 있다. 이 플랫폼의 범위는 타 지역으로도 확장되어 GCC 전역에서 전자상거래 유통망을 지원하고 있다. 이 목표는 두바이 경제 어젠다(D33)를 뒷받침하는 것이기도 하다. 계획대로 된다면 두바이는 경제 규모가 10년 내에 두 배가 되고, 세계 3대 경제 도시이자 세계 5대 물류 허브로 거듭나게 된다.

주마 알 가이스(Juma Al Ghaith) 사무총장 고문 겸 두바이 세관 인공지능 부문 최고 경영자는 이 세계적인 성과를 두고 WCO의 극찬은 두바이 세관이 무역과 전자상거래 분야에서 이룬 변화를 인정한 것이고 두바이를 미래 도시이자 새로운 경제의 글로벌 허브로 만든다는 현명한 리더십의 비전을 구체화한 것이라고 말했다.

두바이 세관의 아티크 알 무하이리(Atiq Al Muhairi) 세관 개발 담당 전무이사는 "두바이 세관의 전자상거래 플랫폼은 국제 무역 촉진의 질적 도약이자 새로운 기준으로서, 정부 기관과 운송 회사 간의 연계성 강화, 기업의 세관 요건 준수 간소화, 물류 시스템과 전자상거래 트래픽의 연계와 같은 효과를 가져올 것"이라며 "WCO의 보고서에 따르면, 두바이 세관 플랫폼은 전 세계적으로 기술이 무역을 얼마나 효과적으로 촉진하는지 보여주는 좋은 예"라고 강조했다.

