World Internet of Things Exposition 2025 realizada em Wuxi

Explorando as infinitas fronteiras de um mundo conectado inteligente

WUXI, China, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A World Internet of Things Exposition (WIoT) 2025, com o tema "Conectividade inteligente, fronteiras infinitas", ocorreu em Wuxi de 31 de outubro a 2 de novembro de 2025.

A cerimônia de abertura contou com o lançamento de duas importantes iniciativas provinciais de Jiangsu: o Laboratório Principal do Sensor MEMS e da Tecnologia de Fabricação ASIC e o Centro de Capacitação da Plataforma Industrial da Internet. Ao mesmo tempo, vários relatórios importantes foram divulgados e os resultados do projeto foram anunciados, incluindo o Top 10 IoT Trend Insights 2025 e os resultados-piloto em toda a cidade da iniciativa de mobilidade conectada 5G-Advanced "Four-Integration" (integrando veículos, estradas, nuvem e rede). Juntas, essas iniciativas reuniram líderes globais do setor e insights inovadores, definindo o curso para uma integração mais profunda IoT–AI e acelerando a transformação digital em todos os setores.

Um destacado programa de prêmios que reconhece tecnologias, aplicativos e modelos inovadores de IoT atraiu forte participação de inovadores e organizações em todo o ecossistema de IoT. A competição deste ano foi ampliada para incluir tanto as áreas principais — Sensores Inteligentes, Comunicações Avançadas, Inteligência Incorporada e Veículos Conectados Inteligentes, e Internet Industrial — quanto áreas incipientes, como Internet via Satélite e Sensoriamento Quântico. De um grupo de mais de 800 inscrições globais, 50 projetos foram reconhecidos, incluindo 10 vencedores do Prêmio Ouro anunciados durante a cerimônia.

A WIoT 2025 reuniu uma excelente linha de especialistas e líderes empresariais renomados por sua pesquisa voltada para o futuro e exploração prática no campo da IoT, que ministraram sessões de apresentação sobre tópicos importantes, como IA, IoT via satélite e interfaces cérebro-computador. Entre os palestrantes estava Zhang Yaqin, membro estrangeiro da Academia Chinesa de Engenharia e reitor do Instituto de Pesquisa do Setor de IA (AIR) da Universidade de Tsinghua.

Com base em sua abordagem estabelecida de organização orientada para o mercado, a WIoT 2025 continuou a enfatizar a colaboração e a inovação na interseção de IA e IoT. Os destaques da Expo foram a perspectiva global, a experiência profissional, o diálogo em nível executivo e a aplicação prática no setor. Por meio de um programa abrangente com uma cerimônia de abertura, sete fóruns temáticos, uma exposição do setor, uma famosa competição de prêmios e 16 eventos ecossistêmicos, reuniu conhecimentos internacionais e recursos do setor para acelerar a inovação e o crescimento sustentável em todo o setor de IoT.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg

