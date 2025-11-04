World Internet of Things Exposition 2025 celebrada en Wuxi

Explorando las infinitas fronteras de un mundo inteligente y conectado

WUXI, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La World Internet of Things Exposition (WIoT) 2025, con el tema "Conectividad Inteligente, Fronteras Infinitas" tuvo lugar en Wuxi del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

La ceremonia de apertura incluyó el lanzamiento de dos iniciativas clave de la provincia de Jiangsu: el Laboratorio Clave de Tecnología de Fabricación de Sensores MEMS y ASIC, y el Centro de Habilitación de Plataformas de Internet Industrial. Simultáneamente, se presentaron varios informes importantes y se anunciaron los resultados de diversos proyectos, entre ellos el Top 10 IoT Trend Insights 2025 y los resultados del proyecto piloto a nivel municipal de la iniciativa de movilidad conectada 5G-Advanced "Four-Integration" (que integra vehículos, carreteras, nube y red). En conjunto, estos esfuerzos reunieron a líderes de la industria global y compartieron conocimientos de vanguardia, marcando el rumbo hacia una mayor integración de IoT e IA y acelerando la transformación digital en todos los sectores.

Un prestigioso programa de premios que reconoce tecnologías, aplicaciones y modelos innovadores de IoT contó con una nutrida participación de innovadores y organizaciones de todo el ecosistema de IoT. La competencia de este año se amplió para incluir tanto las áreas principales —Sensores Inteligentes, Comunicaciones Avanzadas, Inteligencia Incorporada y Vehículos Conectados Inteligentes, e Internet Industrial— como campos emergentes como Internet Satelital y Detección Cuántica. De entre más de 800 proyectos presentados a nivel mundial, se reconocieron 50, incluidos 10 ganadores del Premio de Oro anunciados durante la ceremonia.

WIoT 2025 reunió a un destacado grupo de expertos y líderes empresariales reconocidos por su investigación vanguardista y su exploración práctica en el campo del IoT, quienes impartieron ponencias magistrales sobre temas clave como la IA, el IoT satelital y las interfaces cerebro-computadora. Entre los ponentes se encontraba Zhang Yaqin, miembro extranjero de la Academia China de Ingeniería y decano del Instituto de Investigación de la Industria de la IA (AIR) de la Universidad de Tsinghua.

Basándose en su consolidado enfoque organizativo orientado al mercado, WIoT 2025 continuó haciendo hincapié en la colaboración y la innovación en la intersección de la IA y el IoT. La Expo destacó por su perspectiva global, la experiencia profesional, el diálogo a nivel ejecutivo y la aplicación práctica en la industria. Mediante un programa integral que incluyó una ceremonia de apertura, siete foros temáticos, una exposición industrial, un prestigioso concurso de premios y 16 eventos del ecosistema, reunió a expertos internacionales y recursos de la industria para acelerar la innovación y el crecimiento sostenible en todo el sector del IoT.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg