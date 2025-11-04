Exposición Mundial del Internet de las Cosas 2025 celebrada en Wuxi

Explorar las infinitas fronteras de un mundo inteligente y conectado

WUXI, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Exposición Mundial del Internet de las Cosas (WIoT) 2025, con el tema "Conectividad inteligente, fronteras infinitas", se celebró en Wuxi del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

La ceremonia inaugural contó con la presentación de dos iniciativas clave de la provincia de Jiangsu: el laboratorio clave de tecnología de fabricación de sensores MEMS y ASIC y el centro de habilitación de plataformas industriales de Internet. Al mismo tiempo, se publicaron varios informes importantes y se anunciaron los resultados de los proyectos, entre ellos el Top 10 IoT Trend Insights 2025 (Las 10 principales tendencias de IoT) y los resultados de la prueba piloto a escala municipal de la iniciativa de movilidad conectada 5G-Advanced "Four-Integration" (que integra vehículos, carreteras, nube y red). En conjunto, estas iniciativas reunieron a líderes mundiales del sector y conocimientos de vanguardia, lo que sentó las bases para una mayor integración entre el IoT y la IA y acelerar la transformación digital en todos los sectores.

Un prestigioso programa de premios que reconoce las tecnologías, aplicaciones y modelos innovadores de IoT atrajo una gran participación de innovadores y organizaciones de todo el ecosistema de IoT. La competencia de este año se amplió para incluir tanto las áreas principales (sensores inteligentes, comunicaciones avanzadas, inteligencia incorporada y vehículos conectados inteligentes, e Internet industrial) como campos emergentes como Internet por satélite y detección cuántica. De entre más de 800 candidaturas procedentes de todo el mundo, se seleccionaron 50 proyectos, incluidos los 10 ganadores del Premio de Oro anunciados durante la ceremonia.

WIoT 2025 reunió a un destacado grupo de expertos y líderes empresariales reconocidos por sus investigaciones innovadoras y su exploración práctica en el campo del IoT, quienes impartieron conferencias magistrales sobre temas clave como la inteligencia artificial, IoT satelital y las interfaces cerebro-computadora. Entre los ponentes se encontraba Zhang Yaqin, miembro extranjero de la Academia China de Ingeniería y decano del Instituto de Investigación Industrial en Inteligencia Artificial (AIR) de la Universidad de Tsinghua.

Basándose en su enfoque organizativo consolidado orientado al mercado, WIoT 2025 siguió haciendo hincapié en la colaboración y la innovación en la intersección entre la IA y el IoT. La Expo destacó una perspectiva global, experiencia profesional, diálogo a nivel ejecutivo y aplicaciones industriales en el mundo real. Mediante un programa integral que incluyó una ceremonia de inauguración, siete foros temáticos, una exposición del sector, un prestigioso concurso de premios y 16 eventos relacionados con el ecosistema, reunió a expertos internacionales y recursos del sector para acelerar la innovación y el crecimiento sostenible en todo el sector del IoT.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg

FUENTE World Internet of Things Exposition