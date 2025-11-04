Weltausstellung für das Internet der Dinge 2025 in Wuxi

Erforschung der unendlichen Grenzen einer intelligenten vernetzten Welt

WUXI, China, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Die World Internet of Things Exposition (WIoT) 2025 unter dem Motto „Intelligent Connectivity, Infinite Frontiers" fand vom 31. Oktober bis 2. November 2025 in Wuxi statt.

Bei der Eröffnungsfeier wurden zwei wichtige Initiativen der Provinz Jiangsu vorgestellt: das Key Laboratory of MEMS Sensor and ASIC Manufacturing Technology und das Industrial Internet Platform Enablement Center. Gleichzeitig wurden mehrere wichtige Berichte veröffentlicht und Projektergebnisse bekannt gegeben, darunter die Top 10 IoT Trend Insights 2025 und die Ergebnisse des stadtweiten Pilotprojekts zur 5G-Advanced-Initiative „Four-Integration" für vernetzte Mobilität (Integration von Fahrzeugen, Straßen, Cloud und Netzwerk). Gemeinsam brachten diese Bemühungen globale Branchenführer und bahnbrechende Erkenntnisse zusammen und stellten die Weichen für eine tiefere IoT-AI-Integration und die Beschleunigung der digitalen Transformation in allen Sektoren.

Ein renommiertes Auszeichnungsprogramm, das bahnbrechende IoT-Technologien, -Anwendungen und -Modelle würdigt, stieß auf große Resonanz bei Innovatoren und Organisationen aus dem gesamten IoT-Ökosystem. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb erweitert und umfasst nun sowohl Kernbereiche wie intelligente Sensoren, fortschrittliche Kommunikation, verkörperte Intelligenz und intelligente vernetzte Fahrzeuge sowie industrielles Internet als auch neue Bereiche wie Satelliteninternet und Quantensensorik. Aus über 800 Einsendungen weltweit wurden 50 Projekte ausgezeichnet, darunter 10 Gold-Award-Gewinner, die während der Zeremonie bekannt gegeben wurden.

WIoT 2025 brachte eine herausragende Reihe von Experten und Unternehmensführern zusammen, die für ihre zukunftsweisende Forschung und praktische Erkundung im IoT-Bereich bekannt sind. Sie hielten Keynote-Sitzungen zu Schlüsselthemen wie KI, Satelliten-IoT und Gehirn-Computer-Schnittstellen. Zu den Rednern gehörte Zhang Yaqin, ausländisches Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Dekan des Instituts für KI-Industrieforschung (AIR) der Tsinghua-Universität.

Aufbauend auf dem bewährten marktorientierten Organisationsansatz legte die WIoT 2025 weiterhin den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Innovation an der Schnittstelle von KI und IoT. Die Expo bot eine globale Perspektive, professionelles Fachwissen, einen Dialog auf Führungsebene und praktische Anwendungen in der Industrie. Durch ein umfassendes Programm mit einer Eröffnungszeremonie, sieben Themenforen, einer Branchenausstellung, einem renommierten Wettbewerb und 16 Ökosystem-Veranstaltungen wurden internationales Fachwissen und Branchenressourcen zusammengeführt, um Innovation und nachhaltiges Wachstum im gesamten IoT-Sektor zu beschleunigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg