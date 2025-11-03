萬物智聯 無盡前沿：2025世界物聯網博覽會在無錫開幕
03 11月, 2025, 12:07 CST
無錫 2025年11月3日 /美通社/ -- 10月31日，以「萬物智聯 無盡前沿」為主題的2025世界物聯網博覽會（下稱「2025物博會」）在無錫正式開幕。
開幕式上，江蘇省MEMS傳感器與專用集成電路制造技術重點實驗室、江蘇省工業互聯網平台賦能中心正式啟動，《2025全球物聯網十大趨勢洞察》、5G-A「四融合」城市級車路雲一體化實踐成果等集中發佈，匯聚全球產業力量與前沿智慧，為物聯網與人工智能深度融合、賦能千行百業數字化轉型錨定方向。
物聯網新技術新應用新模式成果評選活動是歷屆物博會備受關注的環節，2025物博會評選活動設置智能傳感器、先進通信、具身智能與智能網聯汽車、工業互聯網四大主賽道以及衛星互聯網、量子傳感等新賽道，面向全球征集項目超800項，最終評選出50個獲獎成果。其中，10個金獎項目在開幕式上頒獎。
大會還邀請了中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）院長張亞勤等一批在物聯網領域有前瞻性研究和深度探索實踐的專家、企業家，圍繞人工智能、衛星物聯網、腦機接口等核心熱門話題發表主題演講。
本屆物博會延續市場化辦會經驗，緊扣「人工智能與物聯網雙向賦能」主線，突出國際化、專業化、高端化、產業化，通過「1場開幕式+7場專題會議+1場專業展覽+1場品牌賽事+16場生態圈活動」的多元架構，匯聚全球智慧與產業力量，為物聯網產業高質量發展注入新動能。
