世界モノのインターネット博覧会2025（World Internet of Things Exposition 2025）、無錫で開催

無錫（中国）、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 「知能接続、無限のフロンティア（Intelligent Connectivity, Infinite Frontiers）」をテーマとする世界モノのインターネット博覧会（World Internet of Things Exposition、WIoT）2025が、2025年10月31日から11月2日まで無錫で開催されました。

開会式では、MEMSセンサー・ASIC製造技術重点実験室と産業インターネットプラットフォーム支援センターの2つの江蘇省重点プロジェクトが発足しました。同時に、「2025年IoTトレンドインサイトトップ10」や、5G-Advanced「4つの統合」（車両、道路、クラウド、ネットワークの統合）によるコネクテッドモビリティ構想の全市パイロット成果など、複数の重要報告書が発表され、プロジェクト成果が公表されました。これらの取り組みは、世界の業界リーダーと最先端の知見を結集し、IoTとAIのより深い統合の方向性を示し、各分野におけるデジタル変革を加速させました。

(PRNewsfoto/World Internet of Things Exposition)

画期的なIoT技術、アプリケーション、モデルを表彰する旗艦アワードプログラムには、IoTエコシステム全体のイノベーターや組織から多数の参加がありました。今年のコンテストは、スマートセンサー、先進通信、具現化知能・知能化コネクテッドカー、産業用インターネットといった中核分野に加え、衛星インターネットや量子センシングなどの新興分野も対象に拡大されました。世界中から寄せられた800件以上の応募の中から、50のプロジェクトが選出され、式典ではそのうち10の金賞受賞者が発表されました。

WIoT 2025では、IoT分野における先見的な研究と実践的探求で著名な専門家やビジネスリーダーが豪華な顔ぶれで集結し、AI、衛星IoT、ブレイン・コンピュータ・インターフェースなどの重要テーマについて基調講演を行いました。登壇者には、Chinese Academy of Engineeringの外国人会員であり、Tsinghua UniversityのInstitute for AI Industry Research (AIR)の学部長であるZhang Yaqin氏も名を連ねました。

市場志向の確立された運営アプローチを基盤に、WIoT 2025はAIとIoTの交差点における協業と革新を引き続き重視しました。本博覧会は、グローバルな視点、専門的な知見、経営幹部レベルの対話、そして実業界での応用事例を特徴としていました。開会式、7つのテーマ別フォーラム、産業展示会、主要アワードコンテスト、16のエコシステムイベントからなる包括的なプログラムを通じて、国際的な専門知識と産業リソースを結集し、IoT分野全体のイノベーションと持続可能な成長を加速させました。

