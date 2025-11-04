Exposition mondiale sur l'internet des objets 2025 à Wuxi

Explorer les frontières infinies d'un monde connecté intelligent

WUXI, Chine, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'exposition mondiale sur l'Internet des objets (WIoT) 2025, intitulée « Connectivité intelligente, aux frontières de l'infini », s'est tenue à Wuxi du 31 octobre au 2 novembre 2025.

La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de lancer deux initiatives clés de la province de Jiangsu : le Key Laboratory of MEMS Sensor and ASIC Manufacturing Technology (Laboratoire des capteurs MEMS et de la technologie de fabrication ASIC) et l'Industrial Internet Platform Enablement Center (Centre d'optimisation des plateformes Internet industrielles). Parallèlement, plusieurs rapports importants ont été publiés et des résultats de projets ont été annoncés, notamment le Top 10 IoT Trend Insights 2025 et les résultats du projet pilote à l'échelle de la ville de l'initiative de mobilité connectée 5G-Advanced « Four-Integration » (intégrant les véhicules, les routes, le Cloud et le réseau). Ensemble, ces efforts ont rassemblé des leaders mondiaux de l'industrie et des connaissances de pointe, ouvrant la voie à une intégration plus profonde de l'IoT-AI et à l'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs.

Un concours récompensant les technologies, les applications et les modèles IdO révolutionnaires a attiré un grand nombre d'innovateurs et d'organisations de l'ensemble de l'écosystème IdO. Cette année, le concours s'est élargi pour inclure à la fois les catégories principales (capteurs intelligents, communications avancées, intelligence intégrée et véhicules connectés intelligents et Internet industriel) et les domaines émergents tels que l'internet par satellite et la détection quantique. Sur plus de 800 projets soumis au niveau mondial, 50 ont été récompensés, dont 10 lauréats de la médaille d'or annoncés au cours de la cérémonie.

Le WIoT 2025 a rassemblé un nombre incroyable d'experts et de chefs d'entreprise réputés pour leurs recherches prospectives et leurs explorations pratiques dans le domaine de l'IdO, qui ont présenté des conférences thématiques sur des sujets clés tels que l'IA, l'IdO par satellite et les interfaces cerveau-ordinateur. Parmi les intervenants figurait Zhang Yaqin, membre étranger de l'Académie chinoise d'ingénierie et doyen de l'Institut de recherche sur l'industrie de l'IA (AIR) de l'université de Tsinghua.

S'appuyant sur son approche d'organisation axée sur le marché, WIoT 2025 a continué à mettre l'accent sur la collaboration et l'innovation au carrefour de l'IA et de l'IdO. L'exposition a mis en lumière une perspective globale, une expertise professionnelle, un dialogue au niveau exécutif et une application industrielle concrète. Grâce à un programme complet prévoyant une cérémonie d'ouverture, sept forums thématiques, une exposition industrielle, un concours et 16 événements liés à l'écosystème, elle a rassemblé l'expertise internationale et les ressources industrielles pour accélérer l'innovation et la croissance durable dans l'ensemble du secteur de l'IdO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg