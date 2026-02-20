PALM BEACH, Flórida, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A World Liberty Financial ("WLFI") anunciou hoje planos para tokenizar participações em receitas de empréstimos do Trump International Hotel & Resort, nas Maldivas, em parceria com a Securitize, Inc., uma plataforma de tokenização de ativos do mundo real, e a DarGlobal PLC (LSE: DAR), uma incorporadora imobiliária internacional.

World Liberty Financial vai tokenizar o Trump International Hotel & Resort, Maldivas, em parceria com a DarGlobal e a Securitize

O Trump International Hotel & Resort, Maldivas é um empreendimento hoteleiro emblemático da DarGlobal, criado em colaboração com a The Trump Organization e com conclusão prevista para 2030. O resort contará com aproximadamente 100 vilas ultraluxuosas, tanto na praia quanto sobre a água.

A oferta inicial tokenizada deverá proporcionar aos investidores credenciados elegíveis exposição às receitas de empréstimos provenientes do desenvolvimento, oferecendo um rendimento fixo dentro de uma estrutura regulada de valores mobiliários.

"Construímos a World Liberty Financial para abrir as portas das finanças descentralizadas para o mundo. Com o anúncio de hoje, estamos agora estendendo esse acesso para imóveis tokenizados", disse Eric Trump, cofundador da World Liberty Financial. "Pela primeira vez, participantes elegíveis podem fazer parte de uma propriedade icônica como o Trump International Hotel & Resort, Maldivas. Estamos entusiasmados com os empreendimentos futuros, à medida que trazemos mais ativos de nível mundial on-chain."

"Os imóveis têm sido uma das classes de ativos mais difíceis de tokenizar de forma eficaz", disse Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize. "Cremos que produtos imobiliários escaláveis on-chain, emitidos com foco em conformidade, governança e estrutura de mercado, serão buscados globalmente. É com isso em mente que esta parceria com a WLFI foi concebida."

Isso marca um avanço para o investimento imobiliário", disse Ziad El Chaar, CEO da DarGlobal. "Juntos, estamos repensando como investidores qualificados podem acessar, fazer trading e, em última análise, obter liquidez em participações de receitas de empréstimos em imóveis de alta qualidade enquanto estão sendo desenvolvidos."

Os tokens serão oferecidos em uma colocação privada de acordo com a Regra 506(c) do Regulamento D, sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e vendidos apenas a investidores credenciados verificados ou a pessoas não residentes nos EUA em transações offshore sob o Regulamento S. Os tokens não serão registrados sob as leis federais ou estaduais de valores mobiliários dos EUA e estarão sujeitos a restrições de transferência.

A oferta deverá ser emitida em blockchains públicas compatíveis, sujeita aos requisitos aplicáveis.

Aviso legal

Nem a The Trump Organization nem suas afiliadas emitem ou promovem os tokens; entidades relacionadas detêm apenas interesses econômicos indiretos, e o nome Trump é usado exclusivamente sob licença, sem endosso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916645/Dar_Global.jpg

FONTE Dar Global