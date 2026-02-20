World Liberty Financial 宣佈與 DarGlobal 和 Securitize 合作，將馬爾代夫 Trump International Hotel & Resort 代幣化

佛羅里達州棕櫚灘2026年2月20日 /美通社/ -- World Liberty Financial (「WLFI」) 今天宣佈將聯同專門為現實世界資產進行代幣化的 Securitize Inc. 及國際房地產發展商 DarGlobal (LSE: DAR)，把馬爾代夫 Trump International Hotel & Resort 的貸款收益權益進行代幣化。

這個度假村是 DarGlobal 的旗艦級酒店發展項目，由 DarGlobal 與 The Trump Organization 合作開發，預計於 2030 年落成。 度假村將提供約 100 間超豪華海灘別墅及水上別墅。

是次初始代幣發行，預計將讓合資格認可投資者有機會參與開發項目的貸款收益分成，在監管完善的證券框架下獲取固定回報。

World Liberty Financial 聯合創辦人 Eric Trump 指出：「我們創立 World Liberty Financial，是為了向全球開放去中心化金融。 隨着今天的宣佈，我們現在將這項服務擴展至代幣化房地產。 合資格參與者將首次有機會，參與投資像馬爾代夫 Trump International Hotel & Resort 這樣的標誌性項目。 我們對未來的工作滿懷興奮，將繼續把更多世界級資產帶到鏈上。」 

Securitize 聯合創辦人兼行政總裁 Carlos Domingo 說：「房地產是其中一種最難有效實現代幣化的資產類別。 我們相信，只要在發行時兼顧合規、管治及市場結構，蘊含擴展潛力的鏈上房地產產品，將受全球追捧。 是次與 WLFI 的合作，正正就是要實現此目標。」

DarGlobal 行政總裁 Ziad El Chaar 說：「這是房地產投資領域的一大突破。  我們正重新思考合資格投資者如何在高質素房地產開發過程中獲取、交易並最終在貸款收益權中獲得流動性。」 

是次代幣將依據經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) D 條例第 506(c) 條進行私募，僅售予經驗證的認可投資者，或根據 S 條例在離岸交易中售予非美國人士。這些代幣不會在美國聯邦或州證券法下註冊，並設有轉讓限制。

是次代幣預計將在支援的公共區塊鏈上發行，並須符合適用要求。

The Trump Organization 及其關聯公司並不參與發行或推廣是次代幣；相關實體只持有間接的經濟權益，使用 Trump 名稱純屬授權安排，絕不代表任何代言。

