- World Liberty Financial tokenizará el Trump International Hotel & Resort, Maldivas, en asociación con DarGlobal y Securitize

PALM BEACH, Fla., 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- World Liberty Financial ("WLFI") anunció hoy planes para tokenizar los intereses de ingresos por préstamos en el Trump International Hotel & Resort, Maldivas, en asociación con Securitize, Inc., una plataforma para tokenizar activos del mundo real, y DarGlobal PLC (LSE: DAR), un desarrollador inmobiliario internacional.

El Trump International Hotel & Resort, Maldivas es un desarrollo hotelero emblemático de DarGlobal, creado en colaboración con la Organización Trump y cuya finalización está prevista para 2030. El complejo contará con aproximadamente 100 villas de ultra lujo en la playa y sobre el agua.

Se espera que la oferta tokenizada inicial proporcione a los inversores acreditados elegibles exposición a los flujos de ingresos por préstamos del desarrollo, generando un rendimiento fijo dentro de un marco de valores regulados.

"Creamos World Liberty Financial para abrir las finanzas descentralizadas al mundo. Con el anuncio de hoy, ampliamos ese acceso a bienes raíces tokenizados", declaró Eric Trump, cofundador de World Liberty Financial. "Por primera vez, los participantes elegibles pueden formar parte de una propiedad icónica como el Trump International Hotel & Resort, Maldivas. Nos entusiasman los proyectos futuros a medida que incorporamos más activos de clase mundial en la cadena de bloques".

"Los bienes raíces han sido una de las clases de activos más difíciles de tokenizar eficazmente", explicó Carlos Domingo, cofundador y consejero delegado de Securitize. "Creemos que los productos inmobiliarios escalables en cadena, emitidos teniendo en cuenta el cumplimiento normativo, la gobernanza y la estructura del mercado, serán demandados a nivel mundial. Eso es precisamente lo que busca esta alianza con WLFI".

"Esto marca un gran avance para la inversión inmobiliaria", afirmó Ziad El Chaar, consejero delegado de DarGlobal. "Juntos, estamos replanteando cómo los inversores cualificados pueden acceder, negociar y, en última instancia, obtener liquidez en los intereses de los ingresos por préstamos en bienes raíces de alta calidad en desarrollo".

Los tokens se ofrecerán en una colocación privada de conformidad con la Regla 506(c) del Reglamento D bajo la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y se venderán únicamente a inversores acreditados verificados, o a personas no estadounidenses en transacciones offshore según el Reglamento S. Los tokens no se registrarán bajo las leyes de valores federales o estatales de Estados Unidos, y estarán sujetos a restricciones de transferencia.

Se espera que la oferta se emita en cadenas de bloques públicas compatibles, sujeto a los requisitos aplicables.

Ni la Organización Trump ni sus afiliados emiten ni promueven los tokens; las entidades relacionadas solo tienen intereses económicos indirectos y el nombre Trump se usa únicamente bajo licencia sin respaldo.

