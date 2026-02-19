World Liberty Financial tokenize Trump International Hotel & Resort, Maldives, en partenariat avec DarGlobal et Securitize

PALM BEACH, Floride, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- World Liberty Financial (« WLFI ») a annoncé aujourd'hui son intention de tokeniser les intérêts liés aux revenus de prêts dans Trump International Hotel & Resort, Maldives, en partenariat avec Securitize, Inc, une plateforme de tokenisation des actifs du monde réel, et DarGlobal PLC (LSE : DAR), un promoteur immobilier international.

World Liberty Financial to Tokenize Trump International Hotel & Resort, Maldives, in Partnership with DarGlobal and Securitize

Trump International Hotel & Resort, Maldives est un projet hôtelier phare de DarGlobal, créé en collaboration avec The Trump Organization et dont l'achèvement est prévu pour 2030. Le complexe comprendra environ 100 villas de luxe sur la plage et sur pilotis.

L'offre tokenisée initiale devrait fournir aux investisseurs accrédités éligibles une exposition aux flux de revenus liés aux prêts provenant du développement, offrant un rendement fixe dans un cadre de titres réglementés.

« Nous avons créé World Liberty Financial pour ouvrir la finance décentralisée au monde entier. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous étendons cet accès à l'immobilier tokenisé », a déclaré Eric Trump, cofondateur de World Liberty Financial. « Pour la première fois, les participants éligibles peuvent prendre part à une propriété emblématique comme le Trump International Hotel & Resort, Maldives. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entreprendre de nouveaux projets et d'apporter à la chaîne d'autres actifs de classe mondiale ».

« L'immobilier a été l'une des classes d'actifs les plus difficiles à tokeniser efficacement », a déclaré Carlos Domingo, cofondateur et PDG de Securitize. « Nous pensons que les produits immobiliers évolutifs de la chaîne, conçus en tenant compte de la conformité, de la gouvernance et de la structure du marché, seront recherchés dans le monde entier. C'est exactement ce qu'est censé apporter ce partenariat avec WLFI ».

« Il s'agit d'une percée dans le domaine de l'investissement immobilier », a déclaré Ziad El Chaar, PDG de DarGlobal. « Ensemble, nous repensons la manière dont les investisseurs qualifiés peuvent accéder, négocier, puis obtenir des liquidités dans des intérêts liés aux revenus de prêts adossés à des biens immobiliers de haute qualité en cours de développement ».

Les jetons seront offerts dans le cadre d'un placement privé conformément à la règle 506(c) du règlement D de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et vendus uniquement à des investisseurs accrédités vérifiés, ou à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore conformément au règlement S. Les jetons ne seront pas enregistrés en vertu des lois américaines fédérales ou des États sur les valeurs mobilières et seront soumis à des restrictions en matière de transfert.

L'offre devrait être émise sur des blockchains publiques prises en charge, sous réserve des exigences applicables.

Clause de non-responsabilité

Ni la Trump Organization ni ses filiales n'émettent ou ne promeuvent les jetons ; les entités liées ne détiennent que des intérêts économiques indirects, et le nom Trump est utilisé uniquement sous licence, sans endossement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2916645/Dar_Global.jpg