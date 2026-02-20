World Liberty Financial تعتزم توكنة مشروع Trump International Hotel & Resort, Maldives بالشراكة مع دار جلوبال وشركة Securitize

بالم بيتش، فلوريدا، 20 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت World Liberty Financial (WLFI) اليوم عن خطط لتوكنة حقوق عوائد القروض في مشروع Trump International Hotel & Resort, Maldives، وذلك بالشراكة مع شركة Securitize، وهي منصة لتوكنة الأصول في العالم الحقيقي، ومع شركة دار جلوبال (DarGlobal PLC ،LSE: DAR)، المطوِّر العقاري الدولي.

يُعد « Trump International Hotel & Resort, Maldives » مشروعَ ضيافةٍ رائدًا تطوِّره شركة دار جلوبال بالتعاون مع The Trump Organization، ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2030. وسيضم المنتجع نحو 100 فيلا فائقة الفخامة على الشاطئ وفوق الماء.

World Liberty Financial to Tokenize Trump International Hotel & Resort, Maldives, in Partnership with DarGlobal and Securitize

ومن المتوقع أن يتيح الطرح الأولي المرمَّز للمستثمرين المعتمدين المؤهلين إمكانية الاستفادة من تدفقات عوائد القروض الناشئة عن هذا التطوير، مع تحقيق عائد ثابت ضمن إطار تنظيمي خاضع للرقابة في مجال الأوراق المالية.

وقال Eric Trump، الشريك المؤسِّس لـ World Liberty Financial: "قمنا بتأسيس World Liberty Financial بهدف إتاحة التمويل اللامركزي للعالم. ومع إعلان اليوم، نعمل الآن على توسيع هذا الوصول ليشمل العقارات المتوكنة." وأضاف: "للمرة الأولى، يمكن للمشاركين المؤهلين أن يكونوا جزءًا من عقار أيقوني مثل Trump International Hotel & Resort, Maldives. نحن متحمسون للفرص المستقبلية مع إدراج مزيد من الأصول ذات المستوى العالمي على السلسلة."

وقال Carlos Domingo، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة Securitize: "كانت العقارات واحدة من أصعب فئات الأصول من حيث توكنتها بصورة فعّالة." وأضاف: "نعتقد أن منتجات العقارات القابلة للتوسّع على السلسلة، التي تُصدر مع مراعاة متطلبات الامتثال والحوكمة وهيكل السوق، ستلقى طلبًا عالميًا واسعًا. وهذا بالضبط ما تستهدفه هذه الشراكة مع WLFI."

وقال Ziad El Chaar، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال: "يمثّل هذا تطوّرًا نوعيًا في الاستثمار العقاري." وأضاف: "نعيد معًا ابتكار السُبل التي تمكّن المستثمرين المؤهلين من الوصول إلى حقوق عوائد القروض في العقارات عالية الجودة، والتعامل بها، والحصول في النهاية على سيولة منها أثناء تطويرها."

ستُطرَح الرموز في إطار طرح خاص وفقًا للقاعدة 506(c) من اللائحة D بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدَّلة، وستُباع حصريًا للمستثمرين المعتمدين الذين تم التحقق من أهليتهم، أو للأشخاص غير الأميركيين في معاملات خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S. ولن تُسجَّل الرموز بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو قوانين الأوراق المالية في الولايات الأميركية، وستخضع لقيود على نقل الملكية.

ومن المتوقع إصدار هذا الطرح على سلاسل الكتل العامة المدعومة، وفقًا للمتطلبات المعمول بها.

بيان إخلاء المسؤولية

لا تقوم The Trump Organization ولا أيٌّ من الشركات التابعة لها بإصدار هذه الرموز أو الترويج لها؛ ولا تحتفظ الكيانات ذات الصلة إلا بمصالح اقتصادية غير مباشرة، ويُستخدم اسم Trump بموجب ترخيص فقط، من دون أن يشكّل ذلك أيّ تأييد.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2916645/Dar_Global.jpg