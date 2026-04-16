Emirates NBD executa com sucesso empréstimo a prazo sindicado de US $ 250 milhões para a Dar Global, acelerando o crescimento e a expansão globais

DUBAI, EÁU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, um grupo bancário líder na região do Oriente Médio, Norte da África e Turquia (MENAT), anunciou a execução bem-sucedida de um empréstimo sindicalizado a prazo de US $ 250 milhões ("Projeto Radium II") para a Dar Global plc, desenvolvedora imobiliária internacional de luxo listada em Londres. A Dar Global plc, que é de propriedade majoritária da Dar Al Arkan Real Estate Development Company, garantiu esse financiamento de US $ 250 milhões como parte de seu crescimento e expansão contínuos nos principais mercados globais.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

A Emirates NBD Capital atuou como Coordenadora Principal, Bookrunner e Agente Único de Documentação para executar o negócio de US $ 250 milhões. O financiamento apoiará os planos de expansão global da Dar Global, permitindo que a principal incorporadora imobiliária acelere os projetos existentes e busque novos empreendimentos imobiliários nos principais mercados.

Este financiamento destaca as capacidades de estruturação e distribuição da Emirates NBD no espaço financeiro sindicalizado, reforçando seu papel como um parceiro confiável para desenvolvedores imobiliários regionais e internacionais em meio a um impulso sustentado nos mercados imobiliários globais.

Ahmed Al Qassim, Group Head of Wholesale Banking da Emirates NBD, disse: "Esta transação reforça a confiança que as instituições globais depositam na capacidade da Emirates NBD de originar e executar financiamentos sindicados em larga escala. A forte participação de um amplo grupo de credores reflete a profunda distribuição em toda a nossa rede e o apetite contínuo por crédito imobiliário. Estamos satisfeitos por ter estruturado uma instalação que se alinha com as ambições de negócios da Dar Global, sublinhando o nosso compromisso em fornecer soluções de financiamento personalizadas que apoiem o crescimento sustentado do setor imobiliário de luxo nos principais mercados globais."

Este acordo ressalta o papel central da Emirates NBD na estruturação e entrega da instalação, com o Banco conduzindo o processo de documentação até um fechamento oportuno e bem-sucedido. O financiamento, executado em coordenação com outros bancos regionais, está estruturado para fornecer à Dar Global flexibilidade para apoiar suas necessidades de financiamento e planos de crescimento futuro.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Esta instalação, estruturada com o Emirates NBD, reúne um forte grupo de instituições financeiras que apoiam o crescimento contínuo da Dar Global. Aumenta nossa liquidez e oferece flexibilidade para avançar nossos desenvolvimentos existentes, mantendo uma abordagem disciplinada e seletiva para novas oportunidades. Como uma plataforma listada em Londres com um portfólio global, o acesso a fontes de financiamento diversificadas continua sendo fundamental para nossa estratégia, à medida que ampliamos os principais mercados internacionais."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg

FONTE Dar Global