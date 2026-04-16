Emirates NBD executa com sucesso empréstimo a prazo sindicado de US $ 250 milhões para a Dar Global, acelerando o crescimento e a expansão globais

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Dar Global

16 abr, 2026, 15:16 GMT

DUBAI, EÁU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, um grupo bancário líder na região do Oriente Médio, Norte da África e Turquia (MENAT), anunciou a execução bem-sucedida de um empréstimo sindicalizado a prazo de US $ 250 milhões ("Projeto Radium II") para a Dar Global plc, desenvolvedora imobiliária internacional de luxo listada em Londres. A Dar Global plc, que é de propriedade majoritária da Dar Al Arkan Real Estate Development Company, garantiu esse financiamento de US $ 250 milhões como parte de seu crescimento e expansão contínuos nos principais mercados globais.

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Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion
Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

A Emirates NBD Capital atuou como Coordenadora Principal, Bookrunner e Agente Único de Documentação para executar o negócio de US $ 250 milhões. O financiamento apoiará os planos de expansão global da Dar Global, permitindo que a principal incorporadora imobiliária acelere os projetos existentes e busque novos empreendimentos imobiliários nos principais mercados.

Este financiamento destaca as capacidades de estruturação e distribuição da Emirates NBD no espaço financeiro sindicalizado, reforçando seu papel como um parceiro confiável para desenvolvedores imobiliários regionais e internacionais em meio a um impulso sustentado nos mercados imobiliários globais.

Ahmed Al Qassim, Group Head of Wholesale Banking da Emirates NBD, disse: "Esta transação reforça a confiança que as instituições globais depositam na capacidade da Emirates NBD de originar e executar financiamentos sindicados em larga escala. A forte participação de um amplo grupo de credores reflete a profunda distribuição em toda a nossa rede e o apetite contínuo por crédito imobiliário. Estamos satisfeitos por ter estruturado uma instalação que se alinha com as ambições de negócios da Dar Global, sublinhando o nosso compromisso em fornecer soluções de financiamento personalizadas que apoiem o crescimento sustentado do setor imobiliário de luxo nos principais mercados globais."

Este acordo ressalta o papel central da Emirates NBD na estruturação e entrega da instalação, com o Banco conduzindo o processo de documentação até um fechamento oportuno e bem-sucedido. O financiamento, executado em coordenação com outros bancos regionais, está estruturado para fornecer à Dar Global flexibilidade para apoiar suas necessidades de financiamento e planos de crescimento futuro.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Esta instalação, estruturada com o Emirates NBD, reúne um forte grupo de instituições financeiras que apoiam o crescimento contínuo da Dar Global. Aumenta nossa liquidez e oferece flexibilidade para avançar nossos desenvolvimentos existentes, mantendo uma abordagem disciplinada e seletiva para novas oportunidades. Como uma plataforma listada em Londres com um portfólio global, o acesso a fontes de financiamento diversificadas continua sendo fundamental para nossa estratégia, à medida que ampliamos os principais mercados internacionais."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg

FONTE Dar Global

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