DAR GLOBAL LANÇA NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN EM AIDA, A MARCA ICÔNICA DE ENTRETENIMENTO FAMILIAR

A Dar Global, incorporadora imobiliária de luxo listada na bolsa de Londres, anunciou o Nickelodeon Hotels & Resorts Oman em seu empreendimento emblemático AIDA. O projeto representa uma adição significativa ao setor de turismo em rápido crescimento de Omã, redefinindo a viagem de luxo para famílias, ao mesmo tempo que apresenta uma oportunidade de investimento distinta dentro de um dos destinos mais ambiciosos do Sultanato.

Localizado a 130 metros acima do nível do mar, dentro da comunidade AIDA no topo de uma falésia, o resort combina hospitalidade de alto nível com entretenimento envolvente e voltado para a família. O Nickelodeon Hotel contará com 120 acomodações, incluindo suítes de luxo temáticas mobiliadas e quartos voltados para famílias, variando de unidades de um quarto a residências espaçosas de três quartos, cada uma projetada com caráter marcante e detalhes lúdicos inspirados nas marcas globalmente reconhecidas da Nickelodeon.

Hóspedes e residentes terão acesso ao Aqua Nick, um parque aquático exclusivo com toboáguas e áreas de splash, além de conceitos de restaurantes temáticos, Club Nick – o clube infantil dedicado do hotel – e um programa de entretenimento ao vivo, incluindo game shows interativos, aparições de personagens e as icônicas experiências de slime da Nickelodeon.

Para investidores, o projeto oferece propriedade plena dentro de um conceito globalmente reconhecido de hospitalidade familiar com marca, projetado para gerar alta demanda, apelo a longo prazo e retornos atrativos.

O Nickelodeon Hotels & Resorts Oman faz parte do plano diretor mais amplo de AIDA, uma joint venture entre Dar Global e Omran Group, a principal entidade de desenvolvimento turístico de Omã. Abrangendo 3,5 milhões de metros quadrados, AIDA integra ofertas de golfe de luxo, residenciais e de hospitalidade, incluindo mansões, vilas de edição limitada e apartamentos premium, reforçando a posição de Omã como um destino de vida, turismo e investimento de alta qualidade.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "AIDA é um projeto marco que eleva o panorama imobiliário de luxo de Omã e apoia o crescimento econômico de longo prazo. A introdução do Nickelodeon Hotels & Resorts Oman reflete nosso compromisso em oferecer destinos distintos e oportunidades de investimento atraentes alinhadas à demanda global."

Marie Marks, vice-presidente sênior de Experiências Globais da Paramount, acrescentou: "O Nickelodeon Hotels & Resorts Oman oferecerá às famílias e fãs um destino inesquecível, combinando entretenimento de classe mundial com acomodações cuidadosamente projetadas que criam memórias duradouras."

Alinhado à Oman Vision 2040, o empreendimento apoia os objetivos nacionais de expandir o turismo e diversificar o PIB. Com a primeira fase de AIDA, incluindo infraestrutura principal, prevista para conclusão em 2027, os primeiros investidores poderão se beneficiar da entrada em um destino de luxo em rápida ascensão, apoiado pelo histórico comprovado da Dar Global em desenvolvimentos residenciais e de hospitalidade com marcas.

