World Liberty Financial tokenizará el Trump International Hotel & Resort, Maldivas, en colaboración con DarGlobal y Securitize

PALM BEACH, Florida, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- World Liberty Financial ("WLFI") anunció hoy sus planes para tokenizar los intereses de los ingresos por préstamos en Trump International Hotel & Resort, Maldivas, en colaboración con Securitize, Inc., una plataforma para tokenizar activos del mundo real, y DarGlobal PLC (LSE: DAR), un desarrollador inmobiliario internacional.

Trump International Hotel & Resort, Maldivas es un emblemático desarrollo hotelero de DarGlobal, creado en colaboración con The Trump Organization y cuya finalización está prevista para 2030. El complejo contará con aproximadamente 100 villas en la playa y sobre el agua ultralujosas.

Se espera que la oferta inicial tokenizada proporcione a los inversionistas acreditados elegibles exposición a los flujos de ingresos por préstamos derivados del desarrollo, lo que generará un rendimiento fijo dentro de un marco regulatorio de valores.

"Creamos World Liberty Financial para abrir las finanzas descentralizadas al mundo. Con el anuncio de hoy, ampliamos ese acceso a los bienes raíces tokenizados", afirmó Eric Trump, cofundador de World Liberty Financial. "Por primera vez, los participantes elegibles pueden formar parte de una propiedad emblemática como el Trump International Hotel & Resort, Maldivas. Estamos entusiasmados con los proyectos futuros, ya que incorporaremos más activos de clase mundial a la cadena".

"Los bienes raíces han sido una de las clases de activos más difíciles de tokenizar de manera eficaz", afirmó Carlos Domingo, cofundador y director ejecutivo de Securitize. "Creemos que los productos inmobiliarios escalables en cadena emitidos teniendo en cuenta el cumplimiento normativo, la gobernanza y la estructura del mercado serán muy solicitados a nivel mundial. Eso es exactamente lo que pretende lograr esta colaboración con WLFI".

"Esto marca un gran avance para la inversión inmobiliaria", afirmó Ziad El Chaar, director ejecutivo de DarGlobal. "Juntos, estamos replanteándonos cómo los inversionistas calificados pueden acceder, negociar y, en última instancia, obtener liquidez en los intereses de los ingresos por préstamos en bienes raíces de alta calidad a medida que se desarrollan".

Los tokens se ofrecerán en una colocación privada de conformidad con la Norma 506(c) del Reglamento D en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y se venderán únicamente a inversionistas acreditados verificados, o a personas no estadounidenses en transacciones offshore en virtud del Reglamento S. Los tokens no se registrarán en virtud de las leyes federales o estatales de valores de EE. UU. y estarán sujetos a restricciones de transferencia.

Se espera que la oferta se emita en blockchains públicas compatibles, sujeta a los requisitos aplicables.

Exención de responsabilidad

Ni The Trump Organization ni sus filiales emiten ni promocionan los tokens. Las entidades relacionadas solo tienen intereses económicos indirectos y el nombre Trump se utiliza únicamente bajo licencia sin respaldo.

