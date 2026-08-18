XUZHOU, China, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A 15ª edição da Competição de Inovação e Empreendedorismo da China – Divisão "IA + Máquinas de Construção" abriu inscrições em 13 de agosto com o tema "Inteligência Verde para um Mundo Melhor". Organizada em conjunto com a XCMG, a competição convida inovadores, engenheiros, cientistas e entusiastas de tecnologia a desenvolver soluções que promovam tecnologias inteligentes e sustentáveis para máquinas de construção.

A XCMG coorganiza a 15ª Competição Chinesa de Inovação e Empreendedorismo na categoria "IA + Máquinas de Construção", com inscrições abertas

Mais do que uma competição, o evento serve como plataforma para a resolução de problemas, acelerando a aplicação de tecnologias desenvolvidas em laboratório nos canteiros de obras, além de promover o intercâmbio e a colaboração. O evento conta com três categorias — Competição Profissional, Cocriação com Clientes e Desafio Aberto — e recebe universidades da China e do exterior, instituições de pesquisa, clientes globais, parceiros da cadeia de suprimentos e empresas de ciência e tecnologia.

A categoria Competição Profissional compreende uma Categoria Empresarial, para empresas não listadas em bolsa, e uma Categoria de Equipes. A iniciativa convida a soluções baseadas em IA em três dimensões: IA + Produtos, incluindo configurações inovadoras de máquinas completas, arquiteturas inteligentes humanoides e novos ecossistemas de hardware digital e inteligente para energia; IA + Cenários Operacionais, abrangendo operações autônomas, coordenação entre múltiplas máquinas e modelos de reabastecimento de energia para mineração, terraplenagem e agricultura; e IA + Operações, com agentes de IA para análise de requisitos, geração de documentos e interação com clientes.

A modalidade Cocriação com Clientes busca soluções práticas para os desafios operacionais enfrentados na linha de frente nos setores de mineração, terraplenagem e agricultura, abrangendo pacotes de equipamentos, operação e manutenção durante todo o ciclo de vida, assistência inteligente e operações não tripuladas.

A modalidade Desafio Aberto concentra-se em três desafios técnicos com metas de desempenho: Escavação Autônoma em Condições Complexas de Material, com taxa de sucesso de pelo menos 95%; Percepção com Fusão Multissensores em Ambientes com Alta Concentração de Poeira, com precisão de reconhecimento de pelo menos 97%; e Avaliação do Estado de Saúde da Bateria em Condições de Operação Pesada, com erro de estimativa de SOH não superior a 3%.

A competição é organizada pelo Torch High Technology Industry Development Center do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, pelo Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação de Jiangsu, pelo Departamento de Educação de Jiangsu, pelo Governo Municipal de Xuzhou, pela Federação da Indústria de Máquinas da China e pela Associação Chinesa de Máquinas de Construção. A XCMG está entre os organizadores.

A competição oferece aos projetos participantes suporte em áreas como comercialização, apoio financeiro, atração de talentos e incubação contínua, acelerando o caminho dos projetos da competição até o mercado.

As inscrições estão abertas até 15 de setembro, e o prazo para envio dos projetos é 25 de setembro (horário de Pequim). Os participantes podem se inscrever através do site da Competição Chinesa de Inovação e Empreendedorismo em www.cxcyds.com ou pelo site da XCMG em www.xcmg.com.

FONTE XCMG