XCMG Anjur Bersama Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China Ke-15 Divisyen "AI + Jentera Pembinaan", Pendaftaran Kini Dibuka

XUZHOU, China, 18 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China Ke-15 - Divisyen "AI + Jentera Pembinaan" membuka pendaftaran pada 13 Ogos dengan tema "Kecerdasan Hijau untuk Dunia yang Lebih Baik". Dianjurkan bersama oleh XCMG, pertandingan itu mengundang penginovasi, jurutera, saintis dan peminat teknologi untuk membangunkan penyelesaian yang memajukan teknologi pintar dan hijau bagi jentera pembinaan.

XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens

Bukan sekadar pertandingan, acara ini berfungsi sebagai landasan pelancaran bagi penyelesaian masalah, laluan pantas untuk membawa teknologi berasaskan makmal ke tapak pembinaan, serta platform untuk pertukaran dan kerjasama. Pertandingan itu menampilkan tiga kategori — Professional Contest, Customer Co-Creation dan Open Challenge — serta terbuka kepada universiti di China dan luar negara, institusi penyelidikan, pelanggan global, rakan kongsi rantaian bekalan serta syarikat sains dan teknologi.

Kategori Professional Contest merangkumi Enterprise Group untuk syarikat yang tidak tersenarai dan Team Group. Kategori ini mengundang penyelesaian dipacu AI merentasi tiga dimensi:

AI + Product, termasuk konfigurasi inovatif jentera lengkap, seni bina pintar humanoid serta ekosistem perkakasan digital-pintar tenaga baharu; AI + Worksite Scenarios, merangkumi operasi autonomi, penyelarasan berbilang jentera serta model pengisian semula tenaga untuk perlombongan, kerja tanah dan pertanian; dan AI + Operations: ejen AI untuk analisis keperluan, penjanaan dokumen dan interaksi pelanggan.

Kategori Customer Co-Creation mencari penyelesaian praktikal bagi menangani cabaran operasi barisan hadapan dalam sektor perlombongan, kerja tanah dan pertanian, merangkumi pakej peralatan, operasi dan penyelenggaraan sepanjang kitaran hayat, bantuan pintar dan operasi tanpa pemandu.

Kategori Open Challenge pula memberi tumpuan kepada tiga cabaran teknikal dengan sasaran prestasi khusus: Penggalian Autonomi dalam Keadaan Bahan yang Kompleks, dengan kadar kejayaan tugasan sekurang-kurangnya 95%; Persepsi Gabungan Berbilang Sensor dalam Persekitaran Berhabuk Tinggi, dengan ketepatan pengecaman sekurang-kurangnya 97%; dan Penilaian Tahap Kesihatan Bateri dalam keadaan operasi tugas berat, dengan ralat anggaran SOH tidak melebihi 3%.

Pertandingan ini dianjurkan oleh Torch High Technology Industry Development Center Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, Jabatan Industri dan Teknolgi Maklumat Jiangsu, Jabatan Pelajaran Jiangsu, Kerajaan Rakyat Perbandaran Xuzhou, China Machinery Industry Federation dan China Construction Machinery Association. XCMG merupakan antara penganjur pertandingan.

Pertandingan ini menyediakan sokongan kepada projek yang mengambil bahagian merangkumi pengkomersialan, sokongan modal, tarikan bakat serta inkubasi berterusan, sekali gus mempercepat perjalanan projek daripada arena pertandingan ke pasaran.

Pendaftaran dibuka sehingga 15 September, manakala penyerahan projek perlu dibuat selewat-lewatnya pada 25 September (Waktu Beijing). Para peserta boleh mendaftar menerusi laman web Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China di www.cxcyds.com atau laman web XCMG di www.xcmg.com.

SOURCE XCMG