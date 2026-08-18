XCMG、第15回中国イノベーション・起業コンテスト「AI＋建設機械」部門を共催、参加登録受付開始

中国・徐州、2026年8月18日 /PRNewswire/ -- 第15回中国イノベーション・起業コンテスト（15th China Innovation & Entrepreneurship Competition）の「AI＋建設機械（AI + Construction Machinery）」部門が、「より良い世界のためのグリーン・インテリジェンス（Green Intelligence for a Better World）」をテーマに、8月13日に参加登録の受付を開始しました。XCMGが共催するこのコンテストでは、イノベーター、エンジニア、科学者、テクノロジー愛好家に対し、建設機械向けのインテリジェント技術および環境配慮型技術の発展を促すソリューションの開発を呼びかけています。

XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens

このコンテストは単なる競技会にとどまらず、課題解決の足がかりとなり、研究室で開発された技術を建設現場へ迅速に導入する道を開くとともに、交流と協働の場としても機能しています。本コンテストは、「プロフェッショナル・コンテスト（Professional Contest）」、「顧客共創（Customer Co-Creation）」、「オープン・チャレンジ（Open Challenge）」の3つの部門で構成されており、中国国内外の大学、研究機関、世界各地の顧客、サプライチェーンパートナー、科学技術企業の参加を歓迎しています。

「プロフェッショナル・コンテスト」部門は、非上場企業を対象とする「企業部門（Enterprise Group）」と「チーム部門（Team Group）」で構成されています。この部門では、以下の3つの領域でAI駆動型ソリューションを募集しています。「AI＋製品」には、革新的な完成機の構成、ヒューマノイド型インテリジェント・アーキテクチャ、新エネルギー対応のデジタル・インテリジェント・ハードウェア・エコシステムなどが含まれます。「AI＋作業現場シナリオ」では、鉱業、土工、農業における自律運用、複数機械の協調、エネルギー補給モデルなどを対象とします。また、「AI＋運用」では、要件分析、文書生成、顧客対応のためのAIエージェントを対象とします。

「顧客共創」部門では、鉱業、土工、農業の現場における運用上の課題に対する実用的なソリューションを募集しており、機器パッケージ、ライフサイクル全体にわたる運用・保守、インテリジェント支援、無人運用などを扱います。

「オープン・チャレンジ」部門では、掘削対象物の性状が複雑な条件下での自律掘削（タスク成功率95%以上）、高粉塵環境下でのマルチセンサー融合による環境認識（認識精度97%以上）、高負荷稼働条件下でのバッテリー健全性（SOH）評価（SOH推定誤差3%以下）という、性能目標が設定された3つの技術課題に焦点を当てています。

本コンテストは、Torch High Technology Industry Development Center of the Ministry of Industry and Information Technology、Industry and Information Technology Department of Jiangsu、Jiangsu Education Department、Xuzhou Municipal People's Government、China Machinery Industry Federation、China Construction Machinery Associationが主催しています。XCMGも主催団体の一つです。

本コンテストでは、参加プロジェクトに対し、事業化、資金支援、人材獲得、継続的な事業育成にわたる支援を提供し、コンテストから市場への展開を加速させます。

参加登録は9月15日まで受け付けており、プロジェクトの提出期限は9月25日（北京時間）です。参加希望者は、中国イノベーション・起業コンテスト（China Innovation & Entrepreneurship Competition）のウェブサイト（www.cxcyds.com）またはXCMGのウェブサイト（www.xcmg.com）から登録できます。

SOURCE XCMG