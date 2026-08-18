XUZHOU, China, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La 15.ª edición del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China en la categoría IA + Maquinaria de construcción abrió el plazo de inscripción el 13 de agosto bajo el lema "Inteligencia ecológica para un mundo mejor". Organizado conjuntamente con XCMG, el concurso invita a innovadores, ingenieros, científicos y aficionados a la tecnología a desarrollar soluciones que impulsen las tecnologías inteligentes y ecológicas para la maquinaria de construcción.

XCMG coorganiza la 15.ª edición del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China en la categoría IA + Maquinaria de la construcción; el plazo de inscripción ya está abierto

Más que un concurso, esta competición sirve de punto de partida para la resolución de problemas, de vía rápida para llevar las tecnologías desarrolladas en el laboratorio a las obras y de plataforma para el intercambio y la colaboración. Cuenta con tres categorías —Concurso Profesional, Cocreación con Clientes y Desafío Abierto— y está abierto a universidades de China y del extranjero, instituciones de investigación, clientes de todo el mundo, socios de la cadena de suministro y empresas del ámbito científico y tecnológico.

La categoría Concurso profesional consta de un grupo Enterprise para empresas que no cotizan en bolsa y un grupo de equipos. Propone soluciones basadas en la inteligencia artificial en tres ámbitos: IA + Producto, que incluye configuraciones innovadoras de máquinas completas, arquitecturas inteligentes humanoides y ecosistemas de hardware digital e inteligente basados en nuevas energías; IA + Escenarios de trabajo, que abarca operaciones autónomas, coordinación entre múltiples máquinas y modelos de reabastecimiento de energía para la minería, el movimiento de tierras y la agricultura; e IA + Operaciones: agentes de IA para el análisis de requisitos, la generación de documentos y la interacción con los clientes.

La rama Cocreación con clientes busca soluciones prácticas a los problemas operativos que surgen en primera línea en los sectores de la minería, el movimiento de tierras y la agricultura, y abarca paquetes de maquinaria, la explotación y el mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida, la asistencia inteligente y las operaciones no tripuladas.

El Desafío abierto se centra en tres retos técnicos con objetivos de rendimiento: excavación autónoma en condiciones de materiales complejos, con una tasa de éxito en las tareas de al menos el 95 %; percepción mediante fusión multisensor en entornos con mucho polvo, con una precisión de reconocimiento de al menos el 97 %; y evaluación del estado de salud de la batería en condiciones de funcionamiento intensivo, con un error de estimación del estado de salud (SOH) no superior al 3 %.

El concurso está organizado por el Centro de Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología Torch del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de Jiangsu, el Departamento de Educación de Jiangsu, el Gobierno Popular Municipal de Xuzhou, la China Machinery Industry Federation y la China Construction Machinery Association. XCMG figura entre los organizadores.

El concurso ofrece a los proyectos participantes apoyo en materia de comercialización, financiación, captación de talento e incubación continuada, lo que acelera su transición desde el ámbito del concurso hasta el mercado.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre, y la fecha límite para presentar los proyectos es el 25 de septiembre (hora de Pekín). Los participantes pueden inscribirse a través de la página web del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China en www.cxcyds.com o bien a través de la página web de XCMG en www.xcmg.com.

FUENTE XCMG