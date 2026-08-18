XCMG co-organise la 15e édition du Concours chinois de l'innovation et de l'entrepreneuriat, dans la catégorie « IA + engins de construction », alors que les inscriptions sont lancées

XUZHOU, Chine, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- La 15e édition du Concours chinois de l'innovation et de l'entrepreneuriat, catégorie « IA + engins de chantier », a ouvert les inscriptions le 13 août sous le thème « L'intelligence verte pour un monde meilleur ». Organisé en collaboration avec XCMG, ce concours invite les innovateurs, les ingénieurs, les scientifiques et les passionnés de technologie à développer des solutions visant à faire progresser les technologies intelligentes et écologiques dans le domaine des engins de construction.

XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens

Plus qu'un simple concours, cette compétition sert de tremplin à la résolution de problèmes, de voie rapide permettant de transposer les technologies issues des laboratoires sur les chantiers, et de plateforme d'échange et de collaboration. Elle intègre trois volets : concours professionnel, co-création avec les clients et défi ouvert, et s'adresse aux universités chinoises et étrangères, aux instituts de recherche, aux clients internationaux, aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'aux entreprises du secteur des sciences et des technologies.

Le concours professionnel comprend une catégorie « Entreprises » destinée aux sociétés non cotées et une catégorie « Équipes ». Elle encourage la mise en place de solutions basées sur l'IA dans trois domaines : « IA + Produit », comprenant des configurations innovantes de machines complètes, des architectures intelligentes humanoïdes et des écosystèmes matériels numériques et intelligents basés sur les énergies nouvelles ; « IA + Scénarios de chantier », couvrant les opérations autonomes, la coordination multi-machines et les modèles de réapprovisionnement en énergie pour l'exploitation minière, le terrassement et l'agriculture ; et « IA + Opérations » : Agents IA dédiés à l'analyse des besoins, à la génération de documents et à l'interaction avec les clients.

Le volet de co-création avec les clients vise à trouver des solutions concrètes aux difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain dans les secteurs minier, du terrassement et de l'agriculture. Il couvre notamment les ensembles d'équipements, l'exploitation et la maintenance tout au long du cycle de vie, l'assistance intelligente et les opérations sans personnel.

Le volet de défi ouvert s'articule autour de trois défis techniques assortis d'objectifs de performance : excavation autonome dans des conditions de matériaux complexes, avec un taux de réussite des tâches d'au moins 95 % ; perception par fusion multicapteurs dans des environnements très poussiéreux, avec une précision de reconnaissance d'au moins 97 % ; et évaluation de l'état de santé de la batterie dans des conditions d'exploitation intensives, avec une erreur d'estimation ne dépassant pas 3 %.

Ce concours est organisé par le Centre de développement des industries de haute technologie Torch du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le département de l'Industrie et des Technologies de l'information de la province du Jiangsu, le département de l'Éducation du Jiangsu, le gouvernement populaire municipal de Xuzhou, la Fédération chinoise de l'industrie mécanique et l'Association chinoise des engins de construction. XCMG fait partie des organisateurs.

Ce concours apporte aux projets participants un soutien couvrant la commercialisation, le financement, le recrutement de talents et un accompagnement en continu, ce qui leur permet de passer plus rapidement de la phase de compétition à la mise sur le marché.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre, et les projets doivent être soumis au plus tard le 25 septembre (heure de Pékin). Les participants peuvent s'inscrire via le site web du Concours chinois de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'adresse www.cxcyds.com, ou via le site web de XCMG à l'adresse www.xcmg.com.