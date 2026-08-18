- XCMG coorganiza la 15ª edición del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China, en la División "IA + Maquinaria de Construcción", y abre el plazo de inscripción

XUZHOU, China, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La 15ª edición del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China – División "IA + Maquinaria de Construcción" abrió su inscripción el pasado día 13 de agosto bajo el lema "Inteligencia Verde para un Mundo Mejor". Organizado de forma conjunta por medio de XCMG, el concurso invita a innovadores, ingenieros, científicos y entusiastas de la tecnología a desarrollar soluciones que impulsen tecnologías inteligentes y sostenibles para la maquinaria de construcción.

XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens

Siendo más que un concurso, la competición sirve como plataforma de lanzamiento para la resolución de problemas, siendo una vía rápida para llevar tecnologías de laboratorio a las obras de construcción y espacio para el intercambio y la colaboración. Cuenta con tres modalidades: Concurso Profesional, Cocreación con el Cliente y Desafío Abierto, y da la bienvenida a universidades de China y del extranjero, instituciones de investigación, clientes globales, socios de la cadena de suministro y empresas de ciencia y tecnología.

La categoría del Concurso Profesional comprende un grupo empresarial para compañías no cotizadas y un Grupo de Equipos. Invita a presentar soluciones basadas en IA en tres dimensiones: IA + Producto, que incluye configuraciones innovadoras de máquinas completas, arquitecturas inteligentes humanoides y ecosistemas de hardware digital-inteligente de nueva energía; IA + Escenarios de Obra, que abarca operaciones autónomas, coordinación de múltiples máquinas y modelos de reabastecimiento de energía para minería, movimiento de tierras y agricultura; e IA + Operaciones: agentes de IA para análisis de requisitos, generación de documentos e interacción con el cliente.

La línea de negocio de Cocreación con el Cliente busca soluciones prácticas para los problemas operativos más urgentes en minería, movimiento de tierras y agricultura, abarcando paquetes de equipos, operación y mantenimiento durante todo el ciclo de vida, asistencia inteligente y también operaciones no tripuladas.

La sección de Desafío Abierto se centra en tres desafíos técnicos con objetivos de rendimiento: excavación autónoma en condiciones de materiales complejos, contando con una tasa de éxito de la tarea de al menos el 95%; percepción por fusión multisensorial en entornos con mucho polvo, con una precisión de reconocimiento de al menos el 97%; y evaluación del estado de salud de la batería en condiciones de funcionamiento de alta exigencia, con un error de estimación del estado de salud no superior al 3%.

La competición está organizada a través del Centro de Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología Torch del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de Jiangsu, el Departamento de Educación de Jiangsu, el Gobierno Popular Municipal de Xuzhou, la Federación de la Industria de Maquinaria de China y la Asociación de China de Maquinaria de Construcción. XCMG figura también entre los organizadores.

El concurso proporciona a los proyectos participantes apoyo que abarca la comercialización, la financiación, la captación de talento y la incubación continua, acelerando su camino desde el ámbito competitivo hasta el mercado.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre, y la fecha límite para la presentación de proyectos es el 25 de septiembre (hora de Pekín). Los participantes pueden inscribirse a través del sitio web del Concurso de Innovación y Emprendimiento de China (www.cxcyds.com) o del sitio web de XCMG (www.xcmg.com).