XCMG ร่วมจัดแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน ครั้งที่ 15 เฟ้นหาสุดยอดโซลูชัน "AI + เครื่องจักรกลก่อสร้าง" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

News provided by

XCMG

18 Aug, 2026, 14:00 CST

ซูโจว, จีน, 18 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- การแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน (China Innovation & Entrepreneurship Competition) ครั้งที่ 15 สาขา "AI + เครื่องจักรกลก่อสร้าง" เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ในธีม "Green Intelligence for a Better World" (เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อโลกที่ดีกว่า) โดยมี XCMG ร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญชวนเหล่านวัตกร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาโซลูชันขับเคลื่อนเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้าง

Continue Reading
XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens
XCMG Co-organizes 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition “AI + Construction Machinery” Division as Registration Opens

การแข่งขันครั้งนี้เป็นมากกว่าเพียงเวทีประลองความสามารถ แต่ยังเป็นแท่นส่งเสริมการแก้ปัญหาจริง เป็นทางด่วนในการนำเทคโนโลยีจากห้องแล็บไปสู่การใช้งานจริงในไซต์งานก่อสร้าง ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและกระชับความร่วมมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันระดับมืออาชีพ (Professional Contest) การร่วมสร้างสรรค์กับลูกค้า (Customer Co-Creation) และโจทย์เปิด (Open Challenge) ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งมหาวิทยาลัยในจีนและต่างประเทศ สถาบันวิจัย ลูกค้าจากทั่วโลก พันธมิตรในซัพพลายเชน รวมถึงบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับสาขา Professional Contest ประกอบด้วย กลุ่มภาคธุรกิจ (Enterprise Group) สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มทีมทั่วไป (Team Group) โดยมุ่งเฟ้นหาโซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ AI + ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมอัจฉริยะแบบฮิวแมนนอยด์ และระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับพลังงานใหม่, AI + สถานการณ์หน้างาน ครอบคลุมการปฏิบัติงานแบบไร้คนควบคุม การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรหลายตัว และโมเดลการเติมพลังงานสำหรับงานเหมือง งานขุดดิน และงานเกษตรกรรม และ AI + การดำเนินงาน โดยใช้ AI Agent วิเคราะห์ความต้องการ จัดทำเอกสาร และโต้ตอบกับลูกค้า

ขณะที่การแข่งขันในสาขา Customer Co-Creation มุ่งหาโซลูชันที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อแก้ปัญหาการทำงานหน้างานในธุรกิจเหมืองแร่ งานขุดดิน และงานเกษตรกรรม ครอบคลุมตั้งแต่โซลูชันชุดอุปกรณ์เครื่องจักร การดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ ไปจนถึงการปฏิบัติงานแบบไร้คนควบคุม

ด้านประเภท Open Challenge มุ่งเน้นไปที่ 3 ความท้าทายทางเทคโนโลยีที่กำหนดเป้าหมายชี้วัดชัดเจน ได้แก่ การขุดตักอัตโนมัติภายใต้สภาวะวัตถุที่มีความซับซ้อน โดยตั้งเป้าอัตราความสำเร็จของภารกิจไม่น้อยกว่า 95%, การรับรู้โดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์หลายตัวในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหนาแน่น โดยมีความแม่นยำในการตรวจจับไม่น้อยกว่า 97% และการประเมินสถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ (SOH) ภายใต้สภาวะการทำงานหนัก โดยกำหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนในการประเมินไม่เกิน 3%

การแข่งขันครั้งนี้จัดโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฮเทคทอร์ช (Torch High Technology Industry Development Center) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน, กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเจียงซู, สำนักงานการศึกษาเจียงซู, รัฐบาลประชาชนเทศบาลซูโจว, สหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งประเทศจีน และสมาคมเครื่องจักรกลก่อสร้างแห่งประเทศจีน โดยมี XCMG ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงานรายหลัก

การแข่งขันนี้พร้อมให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมแก่โครงการที่เข้าร่วม ทั้งในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การดึงดูดบุคลากรระดับมันสมอง ตลอดจนการบ่มเพาะศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งผลักดันผลงานนวัตกรรมจากเวทีประกวดสู่การเติบโตในตลาดจริง

ทั้งนี้ การแข่งขันเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 25 กันยายน (ตามเวลาปักกิ่ง) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์การแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน www.cxcyds.com หรือทางเว็บไซต์ของ XCMG ที่ www.xcmg.com

SOURCE XCMG

Also from this source

XCMG Anjur Bersama Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China Ke-15 Divisyen "AI + Jentera Pembinaan", Pendaftaran Kini Dibuka

XCMG Anjur Bersama Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China Ke-15 Divisyen "AI + Jentera Pembinaan", Pendaftaran Kini Dibuka

Pertandingan Inovasi & Keusahawanan China Ke-15 - Divisyen "AI + Jentera Pembinaan" membuka pendaftaran pada 13 Ogos dengan tema "Kecerdasan Hijau...
XCMG CONNECT พลิกโฉมระบบนิเวศบริการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงลูกค้าทุกคน เครื่องจักรทุกเครื่อง และไซต์งานทุกที่

XCMG CONNECT พลิกโฉมระบบนิเวศบริการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงลูกค้าทุกคน เครื่องจักรทุกเครื่อง และไซต์งานทุกที่

XCMG เปิดตัวแพลตฟอร์ม XCMG CONNECT อย่างเป็นทางการทั่วโลก ในงาน XCMG International Customer Festival ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูโจว ประเทศจีน โดย XCMG...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Machinery

Machinery

Construction & Building

Construction & Building

News Releases in Similar Topics