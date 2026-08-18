XCMG ร่วมจัดแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน ครั้งที่ 15 เฟ้นหาสุดยอดโซลูชัน "AI + เครื่องจักรกลก่อสร้าง" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
News provided byXCMG
18 Aug, 2026, 14:00 CST
ซูโจว, จีน, 18 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- การแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน (China Innovation & Entrepreneurship Competition) ครั้งที่ 15 สาขา "AI + เครื่องจักรกลก่อสร้าง" เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ในธีม "Green Intelligence for a Better World" (เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อโลกที่ดีกว่า) โดยมี XCMG ร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญชวนเหล่านวัตกร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาโซลูชันขับเคลื่อนเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้าง
การแข่งขันครั้งนี้เป็นมากกว่าเพียงเวทีประลองความสามารถ แต่ยังเป็นแท่นส่งเสริมการแก้ปัญหาจริง เป็นทางด่วนในการนำเทคโนโลยีจากห้องแล็บไปสู่การใช้งานจริงในไซต์งานก่อสร้าง ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและกระชับความร่วมมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันระดับมืออาชีพ (Professional Contest) การร่วมสร้างสรรค์กับลูกค้า (Customer Co-Creation) และโจทย์เปิด (Open Challenge) ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งมหาวิทยาลัยในจีนและต่างประเทศ สถาบันวิจัย ลูกค้าจากทั่วโลก พันธมิตรในซัพพลายเชน รวมถึงบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับสาขา Professional Contest ประกอบด้วย กลุ่มภาคธุรกิจ (Enterprise Group) สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มทีมทั่วไป (Team Group) โดยมุ่งเฟ้นหาโซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ AI + ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมอัจฉริยะแบบฮิวแมนนอยด์ และระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับพลังงานใหม่, AI + สถานการณ์หน้างาน ครอบคลุมการปฏิบัติงานแบบไร้คนควบคุม การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรหลายตัว และโมเดลการเติมพลังงานสำหรับงานเหมือง งานขุดดิน และงานเกษตรกรรม และ AI + การดำเนินงาน โดยใช้ AI Agent วิเคราะห์ความต้องการ จัดทำเอกสาร และโต้ตอบกับลูกค้า
ขณะที่การแข่งขันในสาขา Customer Co-Creation มุ่งหาโซลูชันที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อแก้ปัญหาการทำงานหน้างานในธุรกิจเหมืองแร่ งานขุดดิน และงานเกษตรกรรม ครอบคลุมตั้งแต่โซลูชันชุดอุปกรณ์เครื่องจักร การดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ ไปจนถึงการปฏิบัติงานแบบไร้คนควบคุม
ด้านประเภท Open Challenge มุ่งเน้นไปที่ 3 ความท้าทายทางเทคโนโลยีที่กำหนดเป้าหมายชี้วัดชัดเจน ได้แก่ การขุดตักอัตโนมัติภายใต้สภาวะวัตถุที่มีความซับซ้อน โดยตั้งเป้าอัตราความสำเร็จของภารกิจไม่น้อยกว่า 95%, การรับรู้โดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์หลายตัวในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหนาแน่น โดยมีความแม่นยำในการตรวจจับไม่น้อยกว่า 97% และการประเมินสถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ (SOH) ภายใต้สภาวะการทำงานหนัก โดยกำหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนในการประเมินไม่เกิน 3%
การแข่งขันครั้งนี้จัดโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฮเทคทอร์ช (Torch High Technology Industry Development Center) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน, กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเจียงซู, สำนักงานการศึกษาเจียงซู, รัฐบาลประชาชนเทศบาลซูโจว, สหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งประเทศจีน และสมาคมเครื่องจักรกลก่อสร้างแห่งประเทศจีน โดยมี XCMG ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงานรายหลัก
การแข่งขันนี้พร้อมให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมแก่โครงการที่เข้าร่วม ทั้งในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การดึงดูดบุคลากรระดับมันสมอง ตลอดจนการบ่มเพาะศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งผลักดันผลงานนวัตกรรมจากเวทีประกวดสู่การเติบโตในตลาดจริง
ทั้งนี้ การแข่งขันเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 25 กันยายน (ตามเวลาปักกิ่ง) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์การแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีน www.cxcyds.com หรือทางเว็บไซต์ของ XCMG ที่ www.xcmg.com
SOURCE XCMG
Share this article