XCMG renforce ses liens avec l'Amérique du Sud grâce à la localisation, à de nouveaux centres et à des partenariats pour une exploitation minière durable

POUSO ALEGRE, Brésil, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, président de XCMG Machinery, a rencontré le président brésilien Lula au palais présidentiel, en présence du vice-président et du chef de cabinet. Lula a fait l'éloge des contributions de XCMG depuis plus d'une décennie - modernisation industrielle, efficacité énergétique, transformation numérique et stabilité bancaire - et a soutenu un projet d'institut de recherche.

XCMG Strengthens South America Footprint with High-End, Green Growth and New Regional Hubs

M. Dongsheng a passé en revue la transition de XCMG du commerce et des nouvelles usines à son initiative de « révolution intelligente, transformation numérique et connexion mondiale », réaffirmant l'accent mis sur une croissance haut de gamme, écologique, localisée et axée sur les talents. Les deux parties ont convenu d'explorer la coopération dans les domaines de la R&D, de la finance, de la formation des talents et de l'exploitation minière verte.

À Brasília, le président Dongsheng a rencontré l'ambassadeur de Chine pour faire le point sur les deux décennies de présence de XCMG au Brésil et sur les investissements futurs, soulignant les progrès réalisés en matière de transformation intelligente, verte et numérique. L'ambassadeur Zhu a salué le rôle de XCMG dans l'approfondissement des liens économiques et culturels entre la Chine et le Brésil et s'est engagé à soutenir les entreprises chinoises dans le développement de la coopération entre les chaînes industrielles, les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur.

Au cours de sa visite, le président Dongsheng a inspecté la base brésilienne et le parc industriel de XCMG, où l'entreprise s'est développée pendant 13 ans pour devenir un centre moderne, abritant la première banque de fabrication à l'étranger de Chine et un modèle de machines chinoises mondialisées. Il a passé en revue la production, les améliorations numériques/intelligentes et le développement des talents, mettant l'accent sur la localisation, l'innovation et la planification à long terme. Des réunions avec les employés, les clients et les concessionnaires sur l'exploitation minière écologique, la gestion numérique et les solutions personnalisées ont débouché sur des projets d'expansion de la coopération. L'intégration locale approfondie et les partenariats solides de XCMG Brésil soulignent son engagement en faveur d'une croissance de haute qualité, durable et connectée à l'échelle mondiale.

Entre-temps, XCMG a participé à l'événement « Brasil Produtivo » à São Paulo, où des fonctionnaires et des leaders de l'industrie ont discuté de la croissance de haute qualité des machines de construction. Les gouverneurs ont salué le rôle de XCMG dans le développement local et la coopération entre la Chine et le Brésil. Le président Dongsheng a souligné la transition des exportations à la fabrication locale et au développement de la marque, et s'est engagé à poursuivre les investissements dans la R&D, la fabrication et les services, mettant l'accent sur une croissance haut de gamme, intelligente, verte, mondialisée et axée sur les services.

Après les événements au Brésil, le président Dongsheng s'est rendu au Chili, en Argentine et au Pérou, où il a rencontré des ambassadeurs chinois afin de renforcer la coopération et les partenariats locaux. Il a présenté les opérations et la stratégie locales de XCMG, réaffirmant les engagements en faveur d'investissements plus importants, de systèmes de services plus solides et d'un développement industriel vert, intelligent et efficace. Les ambassadeurs ont salué les progrès et le rôle de XCMG dans les liens entre la Chine et l'Amérique du Sud, et ont insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en conformité, le développement de la marque et l'établissement de critères de référence pour les entreprises chinoises à l'étranger.

Au Chili, le président Dongsheng a rencontré des clients clés du secteur minier et a inauguré le nouveau centre de services de XCMG, marquant ainsi la transition des exportations vers des opérations locales complètes. Le centre intègre les pièces détachées, le service après-vente, la formation et les démonstrations afin d'augmenter la capacité de service. Il a mis l'accent sur le renforcement de la présence locale et sur les solutions technologiques, vertes et intelligentes. XCMG étendra la localisation pour soutenir une croissance de haute qualité au Chili et dans la région.

À peu près à la même période, des grues XCMG ont été déployées à la mine de cuivre à ciel ouvert de Chuquicamata au Chili, y compris des modèles de dernière génération de camions tout-terrain, de véhicules hors route et hybrides. Ces équipements offrent un levage haut de gamme avec une capacité et une stabilité inégalées dans l'industrie, et leur mobilité permet un déplacement rapide et un fonctionnement flexible, par tous les temps, sur l'ensemble du site.

En Argentine, le président Dongsheng a recherché des partenariats stratégiques avec le gouvernement, des universités et des entreprises chinoises afin de faire progresser la collaboration et l'innovation dans la chaîne industrielle. XCMG a signé un accord-cadre avec des partenaires locaux pour des équipements d'assainissement à nouvelle énergie afin de soutenir la transition verte et à faibles émissions de carbone du pays, et s'est associée à une université de premier plan pour établir le Centre argentin d'exploitation et de maintenance des machines lourdes, créant ainsi un vivier de talents qui intègre l'industrie, le milieu universitaire et celui de la recherche.

À Lima, au Pérou, XCMG a ouvert un centre de 24 000 mètres carrés sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, réunissant exposition, services, formation et pièces détachées. Les fonctionnaires et les partenaires industriels ont salué son rôle dans les infrastructures locales et la coopération entre la Chine et le Pérou. Le président Dongsheng a déclaré que le centre renforcera les systèmes de services, améliorera la formation des ingénieurs, fournira une assistance tout au long du cycle de vie et soutiendra des initiatives communautaires et éducatives afin de créer des opportunités gagnant-gagnant dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et des infrastructures.

Grâce à cette tournée en Amérique du Sud, XCMG a montré la force et la responsabilité de l'industrie manufacturière chinoise. À l'avenir, la société fera progresser sa stratégie mondiale - s'appuyant sur des technologies d'ingénierie et des équipements de haute qualité - et s'associera à des acteurs internationaux pour créer un écosystème industriel mutuellement bénéfique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812639/image.jpg