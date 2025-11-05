XCMG、南米との連携を深化、現地化推進・新拠点設立・持続可能な鉱業パートナーシップを拡大

ポルト・アレグレ（ブラジル）、2025年11月5日 /PRNewswire/ -- XCMG MachineryのYang Dongsheng董事長は、大統領官邸においてブラジルのLula大統領と会談し、その際、副大統領および大統領府首席補佐官も同席しました。Lula大統領は、XCMGがこれまで10年以上にわたり行ってきた産業高度化、エネルギー効率化、デジタルトランスフォーメーション、安定した金融支援といった貢献を称賛し、同社が計画している研究所の設立を支持しました。

Yang氏は、XCMGが貿易やグリーンフィールド型工場から、「インテリジェント革命、デジタルトランスフォーメーション、グローバル連携」へと転換した取り組みを振り返り、高付加価値化、グリーン化、現地化、人材主導の成長に注力していく方針を改めて強調しました。双方は、研究開発、金融、人材育成、グリーンマイニングの分野で協力を模索していくことで合意しました。

XCMG Strengthens South America Footprint with High-End, Green Growth and New Regional Hubs

ブラジリアでは、Yang董事長が中国大使と会談し、XCMGのブラジル進出から20年の歩みと今後の投資計画について意見を交わし、インテリジェント化、グリーン化、デジタルトランスフォーメーションにおける進展を強く示しました。Zhu大使は、中国とブラジルの経済的および文化的な結びつきを深めるうえでXCMGが果たしている重要な役割を高く評価し、中国企業が産業・サプライチェーン・バリューチェーン全体で協力関係をさらに拡大できるよう支援を惜しまない考えを示しました。

訪問中、Yang董事長はXCMGのブラジル拠点および産業パークを視察しました。設立から13年で、同社は中国初の海外製造銀行を有する近代的な拠点へと発展し、中国建機のグローバル化モデルとなっています。同氏は生産状況、デジタル化・インテリジェント化の進展、人材育成の取り組みを確認し、現地化、イノベーション、そして長期的な戦略的計画の重要性を力説しました。グリーンマイニング、デジタルマネジメント、カスタマイズソリューションに関する従業員、顧客、販売代理店との会合を通じて、協力関係をさらに拡大する計画が立てられました。XCMGブラジルの深い現地融合と強固なパートナーシップは、高品質で持続可能、かつグローバルに連携した成長への同社の揺るぎないコミットメントを示しています。

一方、XCMGはサンパウロで開催された「Brasil Produtivo」イベントに参加し、政府関係者や業界リーダーらと共に建設機械分野における高品質な成長について議論しました。各州知事らは、地域発展および中国とブラジルの協力促進においてXCMGが果たしている役割を高く評価しました。Yang董事長は、輸出中心から現地生産およびブランド構築への転換を説明し、研究開発、製造、サービスへの継続的な投資を約束しました。同氏は、高付加価値化、インテリジェント化、グリーン化、グローバル化、サービス志向の成長に注力していく方針を示しました。

ブラジルでの一連の行事に続き、Yang董事長はチリ、アルゼンチン、ペルーを訪問し、各国の中国大使と会談して協力体制および現地パートナーシップの強化を図りました。同氏は、XCMGの現地化された事業運営および戦略を説明し、さらなる投資強化、サービス体制の充実、そしてグリーン・インテリジェント・高効率な産業発展への取り組みを改めて表明しました。各国の大使らは、XCMGの着実な進展と中国・南米間の関係強化における同社の重要な役割を称賛し、法令遵守の徹底、ブランド力の向上、そして海外における中国企業の新たなベンチマークとなることを期待しました。

チリでは、Yang董事長が主要な鉱業関連顧客と会談し、XCMGの新たなサービスセンターを開設しました。これは、輸出型ビジネスから完全な現地運営体制への転換を示す重要な一歩となります。同センターは、部品供給、アフターサービス、研修、デモンストレーション機能を統合し、サービス体制の強化を図るものです。同氏は、現地へのさらなる深い根付きと、技術主導によるグリーンかつインテリジェントなソリューションの推進を強調しました。XCMGは、チリおよび同地域での高品質な成長を支えるため、さらなる現地化の推進を計画しています。

同時期、XCMGのクレーンはチリのChuquicamata露天銅鉱山に導入され、最新世代のオールテレーン型、オフロードトラック型、ハイブリッドモデルなどが稼働を開始しました。これらの機種は、業界をリードする高い吊り上げ能力と安定性を備え、高付加価値なリフティング作業を可能にし、また、高い機動性により、現場内での迅速な移動と柔軟なオペレーションが、あらゆる天候条件下で実現できます。

アルゼンチンでは、Yang Dongsheng董事長が政府、大学、中国企業との戦略的パートナーシップ構築を進め、産業チェーンの協働およびイノベーションの促進を目指しました。XCMGは、同国のグリーンかつ低炭素への移行を支援するため、現地パートナーと新エネルギー清掃機器に関する基本合意書を締結しました。さらに、同社は国内有数の大学と提携し、「アルゼンチン重機運用・保守センター」を設立しました。これにより、産業・学術・研究を連携させた人材育成パイプラインを構築しています。

ペルーのリマでは、XCMGが南米西海岸において、展示、サービス、研修、部品供給を一体化した敷地面積2万4,000平方メートルの拠点を開設しました。政府関係者や業界パートナーらは、この拠点が地域インフラ整備および中国・ペルー間の協力促進に果たす重要な役割を高く評価しました。Yang董事長は、このセンターがサービス体制の強化、エンジニア研修の充実、ライフサイクル全体を通じたサポートの提供を担うとともに、地域社会および教育支援活動にも貢献し、鉱業・エネルギー・インフラ分野における双方にとって有益な機会を創出していくと述べました。

今回の南米歴訪を通じて、XCMGは中国製造業の強さと責任を世界に示しました。今後、同社はエンジニアリング技術と高品質な設備を活用し、グローバル戦略をさらに推進するとともに、国際的なステークホルダーとの協力を深め、互恵的な産業エコシステムの構築を目指していくとしています。

SOURCE XCMG Machinery