XCMG stärkt seine Beziehungen zu Südamerika durch Lokalisierungsbemühungen, neue Hubs und Partnerschaften für nachhaltigen Bergbau

POUSO ALEGRE, Brasilien, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, Chairman von XCMG Machinery, traf sich mit dem brasilianischen Präsidenten Lula im Präsidentenpalast, in Anwesenheit des Vizepräsidenten und des Stabschefs. Lula würdigte die über zehnjährigen Beiträge von XCMG – industrielle Modernisierung, Energieeffizienz, digitale Transformation und stabile Bankgeschäfte – und unterstützte die geplante Gründung eines Forschungsinstituts.

XCMG Strengthens South America Footprint with High-End, Green Growth and New Regional Hubs

Yang erläuterte den Wandel von XCMG vom Handel und der Errichtung neuer Fabriken hin zu seiner Initiative „Intelligente Revolution, digitale Transformation und globale Vernetzung" und bekräftigte dabei den Fokus auf hochwertiges, umweltfreundliches, lokales und talentorientiertes Wachstum. Beide Seiten vereinbarten, eine Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Finanzen, Talentförderung und umweltfreundlicher Bergbau zu prüfen.

In Brasília traf sich der Vorsitzende Yang mit dem chinesischen Botschafter, um die zwei Jahrzehnte von XCMG in Brasilien und zukünftige Investitionen zu besprechen und dabei die Fortschritte bei der intelligenten, grünen und digitalen Transformation hervorzuheben. Botschafter Zhu würdigte die Rolle von XCMG bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen China und Brasilien und versprach, chinesische Unternehmen bei der Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Lieferketten und Wertschöpfungsketten zu unterstützen.

Während seines Besuchs inspizierte Chairman Yang die brasilianische Niederlassung und den Industriepark von XCMG, wo sich das Unternehmen in 13 Jahren zu einem modernen Zentrum entwickelt hat – Standort der ersten chinesischen Produktionsbank im Ausland – und zu einem Vorbild für globalisierte chinesische Maschinen. Er überprüfte die Produktion, digitale/intelligente Upgrades und die Talentförderung und legte dabei den Schwerpunkt auf Lokalisierung, Innovation und langfristige Planung. Treffen mit Mitarbeitern, Kunden und Händlern zu den Themen umweltfreundlicher Bergbau, digitales Management und maßgeschneiderte Lösungen führten zu Plänen für eine Ausweitung der Zusammenarbeit. Die umfassende lokale Integration und die starken Partnerschaften von XCMG Brasilien unterstreichen das Engagement des Unternehmens für hochwertiges, nachhaltiges und global vernetztes Wachstum.

Unterdessen nahm XCMG an der Veranstaltung „Brasil Produtivo" in São Paulo teil, bei der Beamte und Branchenführer über hochwertiges Wachstum im Bereich Baumaschinen diskutierten. Die Gouverneure würdigten die Rolle von XCMG bei der lokalen Entwicklung und der Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien. Chairman Yang skizzierte den Wandel von Exporten hin zu lokaler Fertigung und Markenaufbau und versprach weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf hochwertigem, intelligentem, umweltfreundlichem, globalisiertem und serviceorientiertem Wachstum.

Nach den Veranstaltungen in Brasilien reiste der Vorsitzende Yang nach Chile, Argentinien und Peru, wo er sich mit chinesischen Botschaftern traf, um die Zusammenarbeit und lokale Partnerschaften zu stärken. Er skizzierte die lokalisierten Aktivitäten und die Strategie von XCMG und bekräftigte das Engagement für tiefere Investitionen, stärkere Service-Systeme und eine grüne, intelligente und effiziente industrielle Entwicklung. Die Botschafter würdigten die Fortschritte und die Rolle von XCMG in den Beziehungen zwischen China und Südamerika und forderten die weitere Einhaltung von Vorschriften, den Aufbau von Marken und die Festlegung von Maßstäben für chinesische Unternehmen im Ausland.

In Chile traf sich Chairman Yang mit wichtigen Kunden aus dem Bergbau und eröffnete das neue Servicecenter von XCMG, was einen Wandel vom Exportgeschäft hin zu einer vollständigen lokalen Geschäftstätigkeit markiert. Das Zentrum vereint Ersatzteile, Kundendienst, Schulungen und Vorführungen, um die Servicekapazität zu steigern. Er betonte eine stärkere lokale Präsenz sowie technologiebasierte, umweltfreundliche und intelligente Lösungen. XCMG wird die Lokalisierung ausweiten, um ein qualitativ hochwertiges Wachstum in Chile und der Region zu unterstützen.

Etwa zur gleichen Zeit wurden XCMG-Krane im chilenischen Kupfer-Tagebau Chuquicamata eingesetzt, darunter All-Terrain-Krane, Offroad-Lkw und Hybridmodelle der neuesten Generation. Sie bieten hochwertige Hebeleistungen mit branchenführender Kapazität und Stabilität. Ihre Mobilität ermöglicht einen schnellen Standortwechsel und einen flexiblen, wetterunabhängigen Einsatz auf dem gesamten Gelände.

In Argentinien strebte Chairman Yang Dongsheng strategische Partnerschaften mit der Regierung, Universitäten und chinesischen Unternehmen an, um die Zusammenarbeit und Innovation innerhalb der Industriekette voranzutreiben. XCMG unterzeichnete eine Rahmenvereinbarung mit lokalen Partnern über neue energieeffiziente Sanitäranlagen, um den Übergang des Landes zu einer grünen, kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen, und ging eine Partnerschaft mit einer führenden Universität ein, um das argentinische Zentrum für den Betrieb und die Wartung von Schwermaschinen zu gründen, wodurch eine Talentpipeline geschaffen wurde, die Industrie, Wissenschaft und Forschung miteinander verbindet.

In Lima, Peru, eröffnete XCMG einen 24.000 Quadratmeter großen Hub an der Westküste Südamerikas, der Ausstellung, Service, Schulung und Ersatzteile vereint. Behördenvertreter und Industriepartner würdigten seine Rolle für die lokale Infrastruktur und die Zusammenarbeit zwischen China und Peru. Chairman Yang erklärte, dass das Zentrum die Service-Systeme stärken, die Ausbildung von Ingenieuren verbessern, Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus bieten und Initiativen in den Bereichen Gemeinschaft und Bildung fördern werde, um Win-Win-Situationen in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur zu schaffen.

Im Rahmen dieser Südamerikareise demonstrierte XCMG die Stärke und das Verantwortungsbewusstsein der chinesischen Fertigungsindustrie. Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen seine globale Strategie vorantreiben, indem es sich auf Ingenieurstechnologie und hochwertige Ausrüstung stützt und mit internationalen Stakeholdern zusammenarbeitet, um ein für alle Seiten vorteilhaftes industrielles Ökosystem aufzubauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812639/image.jpg