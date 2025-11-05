XCMG profundiza sus lazos con Sudamérica mediante el impulso a la localización

XCMG profundiza sus lazos con Sudamérica mediante el impulso a la localización, nuevos centros y alianzas para la minería sostenible

POUSO ALEGRE, Brasil, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente de XCMG Machinery, se reunió con el presidente brasileño Lula en el Palacio Presidencial, acompañado por el vicepresidente y el jefe de gabinete. Lula elogió las contribuciones de XCMG durante más de una década —modernización industrial, eficiencia energética, transformación digital y estabilidad bancaria— y respaldó la creación de un instituto de investigación.

Yang repasó la transición de XCMG, desde el comercio y la construcción de nuevas plantas hasta su iniciativa de "revolución inteligente, transformación digital y conexión global", reafirmando su enfoque en un crecimiento de alta gama, sostenible, localizado e impulsado por el talento. Ambas partes acordaron explorar la cooperación en I+D, finanzas, formación de talento y minería verde.

En Brasilia, el presidente Yang se reunió con el embajador de China para repasar las dos décadas de XCMG en Brasil y las futuras inversiones, destacando los avances en la transformación inteligente, sostenible y digital. El embajador Zhu elogió el papel de XCMG en el fortalecimiento de los lazos económicos y culturales entre China y Brasil y se comprometió a apoyar a las empresas chinas para que amplíen la cooperación en las cadenas industriales, de suministro y de valor.

Durante la visita, el presidente Yang inspeccionó la base y el parque industrial de XCMG en Brasil, donde en 13 años la empresa se ha convertido en un centro moderno —sede del primer banco manufacturero chino en el extranjero— y un modelo de maquinaria china globalizada. Revisó la producción, las mejoras digitales e inteligentes y el desarrollo del talento, haciendo hincapié en la localización, la innovación y la planificación a largo plazo. Las reuniones con empleados, clientes y distribuidores sobre minería verde, gestión digital y soluciones personalizadas dieron lugar a planes para ampliar la cooperación. La profunda integración local y las sólidas alianzas de XCMG Brasil subrayan su compromiso con un crecimiento global, sostenible y de alta calidad.

Mientras tanto, XCMG participó en el evento "Brasil Produtivo" en São Paulo, donde funcionarios y líderes de la industria debatieron sobre el crecimiento de alta calidad en maquinaria de construcción. Los gobernadores elogiaron el papel de XCMG en el desarrollo local y la cooperación entre China y Brasil. El presidente Yang destacó la transición de las exportaciones a la fabricación local y el desarrollo de la marca, y se comprometió a seguir invirtiendo en I+D, producción y servicios, con énfasis en un crecimiento de alta gama, inteligente, sostenible, globalizado y orientado al servicio.

Tras los eventos en Brasil, el presidente Yang visitó Chile, Argentina y Perú, donde se reunió con embajadores chinos para fortalecer la cooperación y las alianzas locales. Expuso las operaciones y la estrategia localizadas de XCMG, reafirmando su compromiso con una mayor inversión, sistemas de servicio más sólidos y un desarrollo industrial sostenible, inteligente y eficiente. Los embajadores elogiaron el progreso de XCMG y su papel en las relaciones entre China y Sudamérica, e instaron a continuar con el cumplimiento de las normas, el desarrollo de la marca y la definición de estándares para las empresas chinas en el extranjero, con el fin de mejorar su influencia y establecer nuevos referentes para las empresas chinas en el exterior.

En Chile, el presidente Yang se reunió con clientes clave del sector minero e inauguró el nuevo centro de servicio de XCMG, marcando así la transición de las exportaciones a operaciones totalmente locales. El centro integra repuestos, servicio posventa, formación y demostraciones para optimizar la capacidad de servicio. Yang hizo hincapié en una mayor presencia local y en soluciones tecnológicas, ecológicas e inteligentes. XCMG ampliará su presencia local para impulsar un crecimiento de alta calidad en Chile y la región.

Durante ese mismo período, se desplegaron grúas XCMG en la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata, en Chile, incluyendo modelos todoterreno, camiones todoterreno e híbridos de última generación. Estas grúas ofrecen elevación de alta gama con una capacidad y estabilidad líderes en la industria, y su movilidad permite una rápida reubicación y una operación flexible en cualquier condición climática en todo el sitio.

En Argentina, el presidente Yang Dongsheng impulsó alianzas estratégicas con el gobierno, universidades y empresas chinas para promover la colaboración e innovación en la cadena industrial. XCMG firmó un acuerdo marco con socios locales sobre equipos de saneamiento de nueva energía para apoyar la transición ecológica y baja en carbono del país, y se asoció con una universidad líder para establecer el Centro de Operación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada de Argentina, creando una cantera de talento que integra la industria, la academia y la investigación.

En Lima, Perú, XCMG inauguró un centro de 24.000 metros cuadrados en la costa oeste de Sudamérica, que integra exhibición, servicio, formación y repuestos. Funcionarios y socios de la industria elogiaron su papel en la infraestructura local y la cooperación entre China y Perú. El presidente Yang afirmó que el centro fortalecerá los sistemas de servicio, mejorará la capacitación de ingenieros, brindará soporte durante todo el ciclo de vida y apoyará iniciativas comunitarias y educativas para crear oportunidades beneficiosas para todos en minería, energía e infraestructura.

A través de esta gira por Sudamérica, XCMG demostró la fortaleza y la responsabilidad de la industria manufacturera china. De cara al futuro, impulsará su estrategia global —aprovechando la tecnología de ingeniería y los equipos de alta calidad— y colaborará con socios internacionales para construir un ecosistema industrial mutuamente beneficioso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812639/image.jpg

