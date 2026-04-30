La PortalCam de XGRIDS devient le premier produit à remporter quatre prix NAB Product of the Year la même année

LAS VEGAS, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- La société d'intelligence spatiale XGRIDS a annoncé que sa caméra spatiale, la PortalCam, avait été désignée lauréate dans quatre catégories aux 2026 NAB Show Product of the Year Awards, annoncés le 22 avril au Las Vegas Convention Center. La PortalCam a été récompensée dans les catégories suivantes : Caméras, Graphiques/VFX/Commutateurs, Technologie intelligente, et Production à distance/en direct, devenant ainsi le seul produit au cours des huit années d'existence du programme à être primé dans quatre catégories la même année.

Présenté par la National Association of Broadcasters (NAB), le NAB Show est largement reconnu comme l'un des principaux événements mondiaux dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et de la technologie des médias, réunissant des innovateurs et des professionnels de la production du monde entier.

La reconnaissance dans quatre catégories de production - capture, post-production, flux de travail pilotés par l'IA et production en direct - reflète le rôle croissant des technologies d'intelligence spatiale dans l'ensemble du pipeline de contenu.

La PortalCam associe le LiDAR à un réseau de caméras multiples pour capturer des environnements réels sous forme de modèles photoréalistes et mesurables 3D Gaussian Splatting (3DGS) en une seule visite. Les données capturées sont traitées dans le logiciel LCC Studio de XGRIDS pour produire des environnements 3D navigables prêts à être édités, visualisés et déployés dans Unreal Engine et Unity.

En permettant aux lieux réels de devenir des ressources numériques réutilisables, la PortalCam prend en charge les flux de travail de la préproduction, de la production et de la postproduction. Les repérages peuvent être effectués une seule fois et réutilisés à distance par des équipes réparties, tandis que les flux de production virtuels fonctionnent indépendamment des lieux physiques. Les équipes VFX peuvent travailler directement à partir d'ensembles complets de données spatiales plutôt qu'à partir de séquences 2D limitées.

La PortalCam et le pipeline LCC sont déjà utilisés dans la production audiovisuelle et cinématographique. En Corée du Sud, SBS a intégré le système dans son AIXR Studio pour prendre en charge les flux de travail de diffusion en direct basés sur XR. Pour le film primé à Cannes Resurrection, la technologie a été utilisée pour le repérage des lieux et la planification des décors virtuels, ce qui a permis à l'équipe de prendre des décisions à l'intérieur de répliques numériques d'environnements réels. Sur la série Apple TV+ Shrinking, la PortalCam a été utilisée pour pré-capturer les environnements de tournage et les projeter sur des volumes LED, permettant aux acteurs de jouer devant des décors numériques photoréalistes et réduisant le travail de composition en aval.

« Le fait de remporter quatre prix dans quatre catégories reflète une transformation plus importante en cours », a déclaré Sunny Liao, directeur des ventes mondiales et du marketing chez XGRIDS. « La capture spatiale évolue d'un outil spécialisé à une infrastructure de base pour la création et l'utilisation de contenu numérique dans tous les secteurs d'activité. »

À propos de XGRIDS

XGRIDS construit une plateforme d'intelligence spatiale qui fait le lien entre les mondes physique et numérique, permettant aux environnements physiques de devenir des données spatiales structurées utilisables pour la production, la simulation et les applications pilotées par l'IA.

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