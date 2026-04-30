PortalCam ของ XGRIDS กลายเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่คว้ารางวัล NAB Product of the Year ได้ถึงสี่รางวัลภายในปีเดียว
30 Apr, 2026, 08:23 CST
ลาสเวกัส, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- XGRIDS บริษัทด้านปัญญาเชิงพื้นที่ (spatial intelligence) ประกาศว่า PortalCam ซึ่งเป็นกล้องเชิงพื้นที่ของบริษัท ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับรางวัลในสี่สาขา ในงาน NAB Show Product of the Year Awards ประจำปี 2569 ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ศูนย์การประชุม Las Vegas Convention Center โดย PortalCam ได้รับการยกย่องในสาขา Cameras, Graphics/VFX/Switchers, Intelligent Technology และ Remote/Live Production โดยกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวตลอดประวัติศาสตร์ 8 ปีของโครงการนี้ที่สามารถคว้ารางวัลได้ถึงสี่สาขาภายในปีเดียว
งาน NAB Show ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการกระจายเสียงแห่งชาติ (National Association of Broadcasters: NAB) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในงานสำคัญระดับโลกด้านเทคโนโลยีการออกอากาศ ภาพยนตร์ และสื่อ ที่ได้รวมตัวเหล่านักสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตจากทั่วโลก
ทั้งนี้ การได้รับการยอมรับในสี่หมวดหมู่การผลิต ได้แก่ การบันทึกภาพ ขั้นตอนหลังการผลิต กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผลิตแบบถ่ายทอดสด สะท้อนถึงบทบาทที่ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ของเทคโนโลยีปัญญาเชิงพื้นที่ตลอดทั้งกระบวนการสร้างเนื้อหา
PortalCam ผสานเทคโนโลยี LiDAR เข้ากับชุดกล้องหลายตัว เพื่อบันทึกสภาพแวดล้อมในโลกจริงให้เป็นโมเดล 3D Gaussian Splatting (3DGS) ที่มีความสมจริงสูงและสามารถวัดค่าได้ ครบจบภายในครั้งเดียวของการเดินสำรวจ ข้อมูลที่บันทึกได้จะถูกประมวลผลในซอฟต์แวร์ LCC Studio ของ XGRIDS เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติที่สามารถนำทางได้ ซึ่งพร้อมสำหรับการแก้ไขตัดต่อ การแสดงผล และการนำไปใช้งานต่อใน Unreal Engine และ Unity ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความสามารถในการทำให้สถานที่จริงกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ PortalCam จึงรองรับกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต การสำรวจสถานที่ถ่ายทำสามารถทำเพียงครั้งเดียวและนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากระยะไกลโดยทีมงานที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ขณะที่กระบวนการผลิตแบบเสมือนก็สามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถานที่จริง ทีมงาน VFX สามารถทำงานได้โดยตรงจากชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์ แทนการใช้เพียงภาพวิดีโอแบบ 2 มิติที่มีข้อจำกัด
PortalCam และกระบวนการ LCC ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมการออกอากาศและการผลิตภาพยนตร์ ในประเทศเกาหลีใต้ สถานี SBS ได้นำระบบนี้ไปใช้ใน AIXR Studio เพื่อสนับสนุนเวิร์กโฟลว์การออกอากาศสดแบบ XR สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Resurrection ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ในการสำรวจสถานที่ถ่ายทำและการวางแผนฉากเสมือน ช่วยให้ทีมงานสามารถตัดสินใจได้ภายในแบบจำลองดิจิทัลของสภาพแวดล้อมจริง ในซีรีส์ Shrinking ของ Apple TV+ มีการใช้ PortalCam เพื่อบันทึกสภาพแวดล้อมการถ่ายทำล่วงหน้า และฉายภาพลงบนจอ LED volumes ทำให้นักแสดงสามารถแสดงต่อหน้าฉากดิจิทัลที่มีความสมจริงสูง และช่วยลดงานคอมโพสิตในขั้นตอนหลังการผลิตได้
"การคว้ารางวัลสี่รางวัลในสี่สาขาสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น" Sunny Liao ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดระดับโลกของ XGRIDS กล่าว "การบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่กำลังพัฒนาจากเครื่องมือเฉพาะทาง ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับวิธีการในการสร้างสรรค์และใช้งานเนื้อหาดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม"
เกี่ยวกับ XGRIDS
XGRIDS เดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มปัญญาเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโลกกายภาพและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน ทำให้สภาพแวดล้อมจริงสามารถถูกแปลงเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีโครงสร้าง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในกระบวนการผลิต การจำลอง และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
