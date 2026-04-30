XGRIDS PortalCam獨攬四項 NAB 2026 年度產品大獎

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XGRIDS

30 4月, 2026, 15:34 CST

拉斯維加斯2026年4月30日 /美通社/ -- 在全球廣播與影視技術領域最具影響力的盛會之一——NAB Show上，XGRID迎來重要里程碑：旗下空間相機PortalCam 榮獲四項年度產品 (Product of the Year)，分別是智能技術（Intelligent Technology）、圖形、編輯與視覺特效（Graphics, Editing, VFX & Switches）、攝影設備（Cameras）與遠程製作（Remote Production）。

橫跨多個類別的同時獲獎，意味著XGRIDS不僅在單一技術方向上實現突破，更在影視製作的多個關鍵環節中獲得行業認可。主辦方評價稱，XGRIDS的空間智能技術，是影視行業當前最前沿的創新智能技術之一，並將對未來影視行業的發展產生深遠影響。

(PRNewsfoto/XGRIDS)
(PRNewsfoto/XGRIDS)

四個獎項，背後是行業範式的轉變

NAB Show 一直是全球影視、廣播與內容製作技術的風向標。每年，來自世界各地的技術公司、影視機構與創作者齊聚一堂，展示和評選最具突破性的產品與解決方案。

在這樣的舞台上斬獲四項大獎脫穎而出，意味著XGRIDS的空間智能技術不僅具備前沿創新性，更具備改變行業工作方式的潛力

長期以來，影視製作依賴高成本、長週期的實景採集與後期重建流程，而空間智能與 3D 高斯技術的出現，正在讓真實世界數字化成為一種更高效、更直接的生產方式。

PortalCam ，正是這一變革的關鍵入口。

PortalCam：定義真空間相機

PortalCam 是XGRIDS推出的空間相機，能夠將真實空間重現為栩栩如生的三維模型。

它的核心價值，並不只是「拍攝」，而是通過多目相機與 LiDAR 的融合感知，在移動中完成高質量空間採集，將現實世界直接轉化為可交互、可編輯、可分享的三維數字空間。配合XGRIDS的軟件 LCC Studio，可對數據進行自動化處理與編輯，大幅降低三維內容生產門檻。

這意味著，傳統需要多團隊協作、數周完成的流程，現在可以在更短時間內完成，並保持更高的真實還原度。

XGRIDS方案已真正進入實際影視製作工作流

《狂野時代》：前期勘景與虛擬置景一體化

在電影《狂野時代》的製作過程中，XGRIDS的方案被用於前期勘景與空間數字化採集。掃瞄後的場景可直接用於美術置景、燈光規劃與運鏡模擬。

韓國 SBS 廣播電視台：實時XR直播

韓國廣播行業的領軍企業 SBS 正式推出其 AIXR Studio，成為首家將 3DGS 和 XR 技術整合到新聞直播製作中的廣播公司。通過和XGRIDS的合作，利用PortalCam 和 LCC 3D 高斯解決方案，SBS 能夠捕捉真實世界的場景並將其轉換為逼真的三維環境，使主播能夠在不同的直播場景中無縫切換。

AppleTV合作：美劇《診療中》創新嘗試虛擬拍攝

在美劇《診療中》的製作中，XGRIDS 與 Apple TV合作虛擬拍攝，提前對拍攝場景進行空間掃瞄與數字化重建。場景被直接投射到LED屏幕中，演員在虛擬環境前進行實時表演，實現「所見即所得」的拍攝方式，減少後期合成依賴。

從獲獎走向落地：XGRIDS的下一步

XGRIDS是目前全球唯一打通全場景3D高斯採集生成壓縮編輯應用部署完整閉環的空間智能公司。

此次在 NAB Show 獲獎，是行業對空間智能與3D高斯技術的高度認可。隨著影視、遊戲、XR 與 AI 的不斷融合，三維空間數據正逐步成為新一代內容生產的基礎。

而XGRIDS，正是這個基礎的入口。

SOURCE XGRIDS

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