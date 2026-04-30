XGRIDS PortalCam, primer producto en ganar cuatro premios NAB al Producto del Año en un solo año

-XGRIDS PortalCam se convierte en el primer producto en ganar cuatro premios NAB al Producto del Año en un solo año

LAS VEGAS, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa de inteligencia espacial XGRIDS anunció que su cámara espacial, PortalCam, ha sido galardonada en cuatro categorías en los premios NAB Show Product of the Year 2026, anunciados el 22 de abril en el Centro de Convenciones de Las Vegas. PortalCam recibió premios en las categorías de Cámaras, Gráficos/VFX/Conmutadores, Tecnología Inteligente y Producción Remota/En Vivo, convirtiéndose en el único producto en los ocho años de historia del programa en ganar en cuatro categorías en un solo año.

Presentado por la Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB), el NAB Show es ampliamente reconocido como uno de los eventos líderes a nivel mundial en tecnología de radiodifusión, cine y medios de comunicación, reuniendo a innovadores y profesionales de la producción de todo el mundo.

El reconocimiento en cuatro categorías de producción —captura, posproducción, flujos de trabajo impulsados por IA y producción en vivo— refleja el creciente papel de las tecnologías de inteligencia espacial en todo el proceso de creación de contenido.

PortalCam combina LiDAR con un conjunto de cámaras múltiples para capturar entornos del mundo real como modelos 3D Gaussian Splatting (3DGS) fotorrealistas y medibles en un solo recorrido. Los datos capturados se procesan en el software LCC Studio de XGRIDS para producir entornos 3D navegables listos para su edición, visualización e implementación en Unreal Engine y Unity.

Al convertir ubicaciones del mundo real en activos digitales reutilizables, PortalCam facilita los flujos de trabajo en preproducción, producción y posproducción. La búsqueda de localizaciones se puede realizar una sola vez y reutilizar de forma remota por equipos distribuidos, mientras que los flujos de trabajo de producción virtual operan independientemente de las ubicaciones físicas. Los equipos de efectos visuales pueden trabajar directamente con conjuntos de datos espaciales completos en lugar de con metraje 2D limitado.

PortalCam y la gama LCC ya se utilizan en la producción cinematográfica y televisiva. En Corea del Sur, SBS integró el sistema en su estudio AIXR para dar soporte a los flujos de trabajo de transmisión en directo basados en XR. Para la película Resurrection, ganadora en Cannes, la tecnología se utilizó para la búsqueda de localizaciones y la planificación de escenarios virtuales, lo que permitió al equipo tomar decisiones dentro de réplicas digitales de entornos reales. En la serie Shrinking de Apple TV+, PortalCam se utilizó para precapturar entornos de rodaje y proyectarlos en volúmenes LED, lo que permitió a los actores actuar frente a escenarios digitales fotorrealistas y redujo el trabajo de composición posterior.

"Ganar cuatro premios en cuatro categorías refleja una transformación más amplia que está en marcha", dijo Sunny Liao, Director de Ventas y Marketing Global de XGRIDS. "La captura espacial está evolucionando de una herramienta especializada a una infraestructura central sobre cómo se crea y utiliza el contenido digital en todos los sectores".

Acerca de XGRIDS

XGRIDS está desarrollando una plataforma de inteligencia espacial que conecta los mundos físico y digital, permitiendo que los entornos físicos se conviertan en datos espaciales estructurados utilizables en aplicaciones de producción, simulación e inteligencia artificial.

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XGRIDS, [email protected]

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