PortalCam XGRIDS Menjadi Produk Pertama Menang Empat NAB Product of the Year Awards dalam Setahun

LAS VEGAS, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Syarikat kecerdasan reruang XGRIDS mengumumkan bahawa kamera reruangnya, PortalCam, telah dinamakan sebagai pemenang dalam empat kategori di NAB Show Product of the Year Awards 2026, yang diumumkan pada 22 April di Las Vegas Convention Center. PortalCam menerima pengiktirafan dalam kategori Kamera, Grafik/VFX/Penukar, Teknologi Pintar dan Produksi Jauh/Langsung, sekali gus menjadi satu-satunya produk dalam sejarah lapan tahun program tersebut yang memenangi empat kategori dalam setahun.

Dipersembahkan oleh National Association of Broadcasters (NAB), NAB Show diiktiraf secara meluas sebagai salah satu acara terkemuka dunia untuk teknologi penyiaran, filem dan media, yang menghimpunkan penginovasi global serta ahli profesional produksi.

Pengiktirafan merentas empat kategori produksi—penangkapan, pascaproduksi, aliran kerja pacuan AI, dan produksi langsung—mencerminkan peranan teknologi kecerdasan reruang yang semakin berkembang dalam rangkaian kandungan keseluruhan.

PortalCam menggabungkan LiDAR dengan tatasusunan berbilang kamera untuk menangkap persekitaran dunia sebenar sebagai model 3D Gaussian Splatting (3DGS) fotorealistik dan boleh diukur dalam satu sesi rakaman. Data yang diperoleh diproses dalam perisian LCC Studio milik XGRIDS untuk menghasilkan persekitaran 3D yang boleh dinavigasi dan sedia untuk penyuntingan, visualisasi serta pelaksanaan dalam Unreal Engine dan Unity.

Dengan membolehkan lokasi dunia sebenar menjadi aset digital yang boleh digunakan semula, PortalCam menyokong aliran kerja merentas praproduksi, produksi dan pascaproduksi. Tinjauan lokasi boleh dilakukan sekali dan digunakan semula secara jarak jauh oleh pasukan teragih, manakala aliran kerja produksi maya boleh beroperasi secara bebas dari lokasi fizikal. Pasukan VFX boleh bekerja secara langsung daripada set data reruang lengkap berbanding rakaman 2D yang terhad.

PortalCam dan rangkaian LCC sudahpun digunakan dalam produksi penyiaran dan filem. Di Korea Selatan, SBS mengintegrasikan sistem ini ke dalam AIXR Studio bagi menyokong aliran kerja siaran langsung berasaskan XR. Bagi filem pemenang anugerah Cannes, Resurrection, teknologi ini digunakan untuk tinjauan lokasi dan perancangan set maya, sekali gus membolehkan pasukan membuat keputusan dalam replika digital persekitaran dunia sebenar. Dalam siri Apple TV+ Shrinking, PortalCam digunakan untuk merakamkan terlebih dahulu persekitaran penggambaran dan menayangkannya pada volum LED, lalu membolehkan pelakon beraksi dalam set digital fotorealistik serta mengurangkan tugas penggubahan hiliran.

"Memenangi empat anugerah dalam empat kategori menggambarkan transformasi lebih besar yang sedang berlaku," kata Sunny Liao, Pengarah Jualan & Pemasaran Global di XGRIDS. "Penangkapan reruang berkembang daripada alat khusus kepada infrastruktur teras dari segi cara kandungan digital dihasilkan dan digunakan merentas industri."

Latar Belakang XGRIDS

XGRIDS membangunkan platform kecerdasan reruang yang menghubungkan dunia fizikal dan digital bagi membolehkan persekitaran fizikal menjadi data reruang berstruktur yang boleh digunakan dalam produksi, simulasi serta aplikasi pacuan AI.

